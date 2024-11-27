«Злив» у мережу відео з блокпоста: харківському блогеру «світить» тюрма
До суду передали справу 38-річного харків’янина, який, за даними слідства, зняв на відео блокпост з українськими військовими і виклав ролик в інтернет.
За даними Харківської обласної прокуратури, у жовтні чоловік рухався через один з блокпостів у місті на своєму автомобілі. Під час проходження перевірки він знімав на відео військовослужбовців, які чергували на блокпості.
«Надалі «блогер» змонтував відеоролик, у якому вказав точні координати місця розташування цього поста, та виклав на відеохостингу. Озвучуючи ролик, чоловік зазначив особисті дані українських захисників. Він використовував маніпулятивні тези і звинувачував військовослужбовців у порушенні закону», – додали правоохоронці.
Однак, чоловік «забув», що поширення інформації про локації українських військових, яка не публікувалась у відкритому доступі Генштабом, Міноборони або іншими уповноваженими держорганами, забороняється, підкреслили в прокуратурі.
Наразі фігурант перебуває у СІЗО. Йому інкримінують поширення інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує до восьми років тюрми.
Нагадаємо, про викриття блогера у Харкові стало відомо 19 листопада. Свої дії він пояснив бажанням «наростити» аудиторію. Затримали чоловіка у нього вдома.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блогер, блокпост, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу 38-річного харків’янина, який, за даними слідства, зняв на відео блокпост з українськими військовими і виклав ролик в інтернет.".