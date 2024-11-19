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СБУ: у Харкові затримали блогера, який «злив» в мережу локацію ЗСУ

Суспільство 15:25   19.11.2024
Вікторія Яковенко
СБУ: у Харкові затримали блогера, який «злив» в мережу локацію ЗСУ Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці повідомили про підозру 38-річному жителю Харкова, який, за даними слідства, розмістив на одному з інтернет-ресурсів інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, підозрюваний – працівник одного з місцевих супермаркетів. Встановлено, що він  відзняв відео розташування українських військових та озвучив їхні особисті дані.

«Потім отриманий медіафайл фігурант виклав в інтернет з прив’язкою до часу та геолокації. За лічені години це відео підхопили російські пропагандистські пабліки. На персональній сторінці блогера цей контент переглянули понад триста тисяч користувачів», – додали в СБУ.

Свої дії блогер пояснив бажанням «наростити» аудиторію. Затримали чоловіка у нього вдома. Правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами.

Фігуранту повідомили про підозру в поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ), розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

Наразі чоловік знаходиться у СІЗО. Якщо його провину доведуть, фігуранту «світить» до 8 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «СБУ: у Харкові затримали блогера, який «злив» в мережу локацію ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 15:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 38-річному жителю Харкова, який, за даними слідства, розмістив на одному з інтернет-ресурсів інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ.".