СБУ: у Харкові затримали блогера, який «злив» в мережу локацію ЗСУ
Правоохоронці повідомили про підозру 38-річному жителю Харкова, який, за даними слідства, розмістив на одному з інтернет-ресурсів інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, підозрюваний – працівник одного з місцевих супермаркетів. Встановлено, що він відзняв відео розташування українських військових та озвучив їхні особисті дані.
«Потім отриманий медіафайл фігурант виклав в інтернет з прив’язкою до часу та геолокації. За лічені години це відео підхопили російські пропагандистські пабліки. На персональній сторінці блогера цей контент переглянули понад триста тисяч користувачів», – додали в СБУ.
Свої дії блогер пояснив бажанням «наростити» аудиторію. Затримали чоловіка у нього вдома. Правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами.
Фігуранту повідомили про підозру в поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ), розповіли у Харківській обласній прокуратурі.
Наразі чоловік знаходиться у СІЗО. Якщо його провину доведуть, фігуранту «світить» до 8 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: блогер, ЗСУ, підозра, прокуратура, СБУ, слил, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 15:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 38-річному жителю Харкова, який, за даними слідства, розмістив на одному з інтернет-ресурсів інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ.".