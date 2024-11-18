Ексвійськовий підривав авто ЗСУ: харків’ян підозрюють у роботі на ГРУ РФ

Речник Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула повідомив, що фігуранти справи вже готували нові теракти за вказівкою ГРУ, зокрема – підрив потягу.

За даними силовиків, підозрювані діяли вчотирьох – у групі були двоє безробітних, інженер-програміст та колишній військовий. Їх координував бойовик “спецназу ДНР”. Наразі він воює на сході України та співпрацює з російським ГРУ.

“У червні цього року фігуранти підірвали авто військовослужбовця ЗСУ. Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення. Для вчинення теракту фігуранти відслідкували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій. Агенти готували наступний теракт проти Сил оборони. Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися його сховати у заздалегідь облаштованому схроні. Одночасно фігуранти отримали завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову”, – написав Абдула.

Силовики вже затримали всіх чотирьох фігурантів справи. Одного навіть упіймали на “гарячому”, коли він ховав вибуховий пристрій у лісосмузі.

Інших затримали вдома, правоохоронці також вилучили вибухівку, телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів, додали у СБУ. Чоловікам уже вручили підозри, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.