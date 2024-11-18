Экс-военный подрывал авто ВСУ: харьковчан подозревают в работе на ГРУ РФ
Спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что фигуранты дела уже готовили новые теракты по указу ГРУ, в частности, – подрыв поезда.
По данным силовиков, подозреваемые действовали вчетвером – в группе были двое безработных, инженер-программист и бывший военный. Их координировал боевик «спецназа ДНР». На данный момент он воюет на востоке Украины и сотрудничает с российским ГРУ.
«В июне этого года фигуранты взорвали авто военнослужащего ВСУ. В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения. Для совершения теракта фигуранты отследили парковку машины в Харькове и заложили под нее самодельное взрывное устройство. Агенты готовили следующий теракт против Сил обороны. Для этого они сделали еще одно взрывное устройство и пытались его спрятать в заранее обустроенном тайнике. Одновременно фигуранты получили задание отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, перевозивший военную технику ВСУ на передовую», – написал Абдула.
Силовики уже задержали всех четверых фигурантов дела. Одного даже поймали на «горячем», когда он прятал взрывное устройство в лесополосе.
Других задержали дома, правоохранители также изъяли взрывчатку, телефоны и компьютерную технику с доказательствами преступлений, добавили в СБУ. Мужчинам уже вручили подозрения, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: абдула, коллаборанты, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 10:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что фигуранты дела уже готовили новые теракты по указу ГРУ, в частности, – подрыв поезда.".