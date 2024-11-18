Экс-военный подрывал авто ВСУ: харьковчан подозревают в работе на ГРУ РФ

Спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что фигуранты дела уже готовили новые теракты по указу ГРУ, в частности, – подрыв поезда.

По данным силовиков, подозреваемые действовали вчетвером – в группе были двое безработных, инженер-программист и бывший военный. Их координировал боевик «спецназа ДНР». На данный момент он воюет на востоке Украины и сотрудничает с российским ГРУ.

«В июне этого года фигуранты взорвали авто военнослужащего ВСУ. В результате взрыва украинский защитник получил тяжелые ранения. Для совершения теракта фигуранты отследили парковку машины в Харькове и заложили под нее самодельное взрывное устройство. Агенты готовили следующий теракт против Сил обороны. Для этого они сделали еще одно взрывное устройство и пытались его спрятать в заранее обустроенном тайнике. Одновременно фигуранты получили задание отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, перевозивший военную технику ВСУ на передовую», – написал Абдула.

Силовики уже задержали всех четверых фигурантов дела. Одного даже поймали на «горячем», когда он прятал взрывное устройство в лесополосе.

Других задержали дома, правоохранители также изъяли взрывчатку, телефоны и компьютерную технику с доказательствами преступлений, добавили в СБУ. Мужчинам уже вручили подозрения, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.