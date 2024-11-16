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Нес сигареты мимо кассы: восемь лет тюрьмы «светят» харьковчанину

Происшествия 19:17   16.11.2024
Оксана Горун
Нес сигареты мимо кассы: восемь лет тюрьмы «светят» харьковчанину Фото: пресс-служба ХГС

Жителя Харькова подозревают в покушении на кражу: по версии полиции, он пытался вынести из супермаркета сигареты.

«Находясь в одном из супермаркетов города, злоумышленник взял с полки четыре блока сигарет и прошел с имуществом мимо кассовой зоны, не оплатив товар. Общая стоимость выкраденного имущества составила 5 тысяч гривен», — сообщили подробности происшествия в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские пояснили: к ним обратились охранники супермаркета, которые задержали покупателя на выходе. Оказалось, что любитель покурить в больших количествах — ранее судимый харьковчанин 1968 года рождения. Ему уже сообщили о подозрении по факту кражи.

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«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет», — уточнили полицейские.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 19:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя Харькова подозревают в покушении на кражу: по версии полиции, он пытался вынести из супермаркета сигареты".