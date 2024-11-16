Нес сигареты мимо кассы: восемь лет тюрьмы «светят» харьковчанину

Жителя Харькова подозревают в покушении на кражу: по версии полиции, он пытался вынести из супермаркета сигареты.

«Находясь в одном из супермаркетов города, злоумышленник взял с полки четыре блока сигарет и прошел с имуществом мимо кассовой зоны, не оплатив товар. Общая стоимость выкраденного имущества составила 5 тысяч гривен», — сообщили подробности происшествия в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские пояснили: к ним обратились охранники супермаркета, которые задержали покупателя на выходе. Оказалось, что любитель покурить в больших количествах — ранее судимый харьковчанин 1968 года рождения. Ему уже сообщили о подозрении по факту кражи.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет», — уточнили полицейские.