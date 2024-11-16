Не пустили в метро — отомстил «минированием»: харьковчанин получил подозрение

Харьковская областная прокуратура сообщила: 20-летнего жителя Харькова подозревают в заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва в метро.

Инцидент случился в июле этого года. Пьяного мужчину не пустили в метро — на станцию «Исторический музей». Дальше, по версии следствия, он придумал не особо изощренный способ «отомстить». При этом пытался подставить женщину.

«Он вышел из метро, ​​подошел к прохожей и попросил у нее телефон, чтобы связаться со «102», потому что у него вроде бы произошла беда. Фигурант позвонил в полицию и сообщил, что станция метро «Исторический музей» заминирована», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

После этого звонка на место прибыли следователи и взрывотехники — они обыскали станцию и, конечно же, не нашли никакой взрывчатки. После чего стали искать «неуловимого мстителя».

Несмотря на то, что звонил он не со своего телефона, фигуранта все же вычислили. Как уточнили прокуроры, мужчина уже имеет судимость.

«Правоохранители разоблачили харьковчанина. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет», — дополнили в Харьковской областной прокуратуре.