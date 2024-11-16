Не пустили в метро – помстився “мінуванням”: харків’янин отримав підозру

Харківська обласна прокуратура повідомила: 20-річного мешканця Харкова підозрюють у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху в метро.

Інцидент стався в липні цього року. П’яного чоловіка не пустили в метро – на станцію “Історичний музей”. Далі, за версією слідства, він вигадав не особливо витончений спосіб “помститися”. При цьому намагався підставити жінку.

“Він вийшов з метро, підійшов до перехожої та попросив у неї телефон, щоб звʼязатись зі “102”, бо в нього начебто сталось лихо. Фігурант подзвонив до поліції та повідомив, що станція метро “Історичний музей” замінована“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Після цього дзвінка на місце прибули слідчі та вибухотехніки – вони обшукали станцію та, звісно, не знайшли жодної вибухівки. Після чого почали шукати “невловного месника”.

Попри те, що дзвонив він не зі свого телефону, фігуранта все ж таки вирахували. Як уточнили прокурори, чоловік уже має судимість.

“Правоохоронці викрили харківʼянина. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років“, – додали в Харківській обласній прокуратурі.