Чоловік впав на рейки у метро Харкова. Він помер – ЗМІ

У Харкові на станції «23 серпня» пасажир впав на рейки метро. У цей час на платформі не було електропоїзда.

Про це повідомили близько 08:00 у КП «Харківський метрополітен». Там зазначили, що з контактної рейки зняли напругу, а пасажира оперативно підняли на платформу та викликали медиків.

Рух поїздів Олексіївською лінією виконується у звичному режимі, додали в КП.

Пізніше директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта повідомив «Суспільне Харків», що на рейки впав 75-річний чоловік.

«Медична бригада, яка приїхала на виклик, зафіксувала, що смерть настала ще до прибуття медиків», – розповів Забашта.