Чоловік впав на рейки у метро Харкова. Він помер – ЗМІ
Фото: КП “Харківський метрополітен”
У Харкові на станції «23 серпня» пасажир впав на рейки метро. У цей час на платформі не було електропоїзда.
Про це повідомили близько 08:00 у КП «Харківський метрополітен». Там зазначили, що з контактної рейки зняли напругу, а пасажира оперативно підняли на платформу та викликали медиків.
Рух поїздів Олексіївською лінією виконується у звичному режимі, додали в КП.
Пізніше директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта повідомив «Суспільне Харків», що на рейки впав 75-річний чоловік.
«Медична бригада, яка приїхала на виклик, зафіксувала, що смерть настала ще до прибуття медиків», – розповів Забашта.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на станції «23 серпня» пасажир впав на рейки метро. У цей час на платформі не було електропоїзда.".