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Чоловік впав на рейки у метро Харкова. Він помер – ЗМІ

Суспільство 12:07   12.11.2024
Вікторія Яковенко
Чоловік впав на рейки у метро Харкова. Він помер – ЗМІ Фото: КП “Харківський метрополітен”

У Харкові на станції «23 серпня» пасажир впав на рейки метро. У цей час на платформі не було електропоїзда.

Про це повідомили близько 08:00 у КП «Харківський метрополітен». Там зазначили, що з контактної рейки зняли напругу, а пасажира  оперативно підняли на платформу та викликали медиків.

Рух поїздів Олексіївською лінією виконується у звичному режимі, додали в КП.

Пізніше директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта повідомив «Суспільне Харків», що на рейки впав 75-річний чоловік.

«Медична бригада, яка приїхала на виклик, зафіксувала, що смерть настала ще до прибуття медиків», – розповів Забашта.

Читайте також: Графіки руху поїздів у метро Харкова тепер доступні онлайн: де дивитись

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 12:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на станції «23 серпня» пасажир впав на рейки метро. У цей час на платформі не було електропоїзда.".