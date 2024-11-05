Графіки руху поїздів у метро Харкова тепер доступні онлайн: де дивитись
Відтепер можна онлайн дізнатись графік руху поїздів у харківській підземці. Їх опублікували на офіційному сайті підприємства.
З графіками можна ознайомитися в підрозділі «Графіки руху поїздів» розділу «Пасажирам», повідомили у КП «Харківський метрополітен».
«Відповідна інформація доступна для перегляду, як зі стаціонарних комп’ютерів чи ноутбуків, так і екранів гаджетів, таких як планшети або смартфони», – зазначили у КП.
Там також заявили, що інформацію щодо графіків руху поїздів вирішили опублікувати задля зручності користування харків’ян та гостей міста метрополітеном, та у відповідь на чисельні прохання пасажирів.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відтепер можна онлайн дізнатись графік руху поїздів у харківській підземці. Їх опублікували на офіційному сайті підприємства.".