Live
  • Вт 05.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.4
  • EUR 45.14

Графіки руху поїздів у метро Харкова тепер доступні онлайн: де дивитись

Суспільство 15:42   05.11.2024
Вікторія Яковенко
Графіки руху поїздів у метро Харкова тепер доступні онлайн: де дивитись

Відтепер можна онлайн дізнатись графік руху поїздів у харківській підземці. Їх опублікували на офіційному сайті підприємства.

З графіками можна ознайомитися в підрозділі «Графіки руху поїздів» розділу «Пасажирам», повідомили у КП «Харківський метрополітен».

«Відповідна інформація доступна для перегляду, як зі стаціонарних комп’ютерів чи ноутбуків, так і екранів гаджетів, таких як планшети або смартфони», – зазначили у КП.

Там також заявили, що інформацію щодо графіків руху поїздів вирішили опублікувати задля зручності користування харків’ян та гостей міста метрополітеном, та у відповідь на чисельні прохання пасажирів.

Читайте також: Терехова просять встановити світлофор на небезпечному перехресті в Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові було чутно вибух: удар по Шевченківському району (доповнюється)
У Харкові було чутно вибух: удар по Шевченківському району (доповнюється)
05.11.2024, 17:09
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло
05.11.2024, 00:49
Безробітний харків’янин ошукав людей на 350 тис. грн: як виманював гроші
Безробітний харків’янин ошукав людей на 350 тис. грн: як виманював гроші
05.11.2024, 16:55
«Вихід один – евакуація» – Синєгубов про опалення у Куп’янську
«Вихід один – евакуація» – Синєгубов про опалення у Куп’янську
05.11.2024, 16:24
Графіки руху поїздів у метро Харкова тепер доступні онлайн: де дивитись
Графіки руху поїздів у метро Харкова тепер доступні онлайн: де дивитись
05.11.2024, 15:42
Новини Харкова – головне за 5.11: вибух, по місту вдарив “шахед”
Новини Харкова – головне за 5.11: вибух, по місту вдарив “шахед”
05.11.2024, 17:10

Новини за темою:

16:28
Чи вимикатимуть світло на Харківщині наступного тижня: з’явився графік
14:45
У Харкові з 22 жовтня змінюють режим роботи зоопарку: графік
12:05
Енергетики підготували новий графік вимкнень світла на Харківщині
14:07
З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині з 12 по 18 жовтня
13:01
Новий графік відключень світла опублікувало Харківобленерго «про всяк випадок»

Ви читали новину: «Графіки руху поїздів у метро Харкова тепер доступні онлайн: де дивитись»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 15:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відтепер можна онлайн дізнатись графік руху поїздів у харківській підземці. Їх опублікували на офіційному сайті підприємства.".