Графіки руху поїздів у метро Харкова тепер доступні онлайн: де дивитись

Відтепер можна онлайн дізнатись графік руху поїздів у харківській підземці. Їх опублікували на офіційному сайті підприємства.

З графіками можна ознайомитися в підрозділі «Графіки руху поїздів» розділу «Пасажирам», повідомили у КП «Харківський метрополітен».

«Відповідна інформація доступна для перегляду, як зі стаціонарних комп’ютерів чи ноутбуків, так і екранів гаджетів, таких як планшети або смартфони», – зазначили у КП.

Там також заявили, що інформацію щодо графіків руху поїздів вирішили опублікувати задля зручності користування харків’ян та гостей міста метрополітеном, та у відповідь на чисельні прохання пасажирів.

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