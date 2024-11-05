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Графики движения поездов в метро Харькова теперь доступны онлайн: где смотреть

Общество 15:42   05.11.2024
Виктория Яковенко
Графики движения поездов в метро Харькова теперь доступны онлайн: где смотреть

Теперь можно онлайн узнать график движения поездов в харьковской подземке. Их опубликовали на официальном сайте предприятия.

С графиками можно ознакомиться в подразделе «Графики движения поездов» раздела «Пассажирам», сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

«Соответствующая информация доступна для просмотра, как со стационарных компьютеров или ноутбуков, так и с экранов гаджетов, таких как планшеты или смартфоны», — отметили в КП.

Там также заявили, что информацию о графиках движения поездов решили опубликовать для удобства пользования харьковчан и гостей города метрополитеном и в ответ на многочисленные просьбы пассажиров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 15:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теперь можно онлайн узнать график движения поездов в харьковской подземке. Их опубликовали на официальном сайте предприятия.".