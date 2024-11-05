Графики движения поездов в метро Харькова теперь доступны онлайн: где смотреть
Теперь можно онлайн узнать график движения поездов в харьковской подземке. Их опубликовали на официальном сайте предприятия.
С графиками можно ознакомиться в подразделе «Графики движения поездов» раздела «Пассажирам», сообщили в КП «Харьковский метрополитен».
«Соответствующая информация доступна для просмотра, как со стационарных компьютеров или ноутбуков, так и с экранов гаджетов, таких как планшеты или смартфоны», — отметили в КП.
Там также заявили, что информацию о графиках движения поездов решили опубликовать для удобства пользования харьковчан и гостей города метрополитеном и в ответ на многочисленные просьбы пассажиров.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теперь можно онлайн узнать график движения поездов в харьковской подземке. Их опубликовали на официальном сайте предприятия.".