Графики движения поездов в метро Харькова теперь доступны онлайн: где смотреть

Теперь можно онлайн узнать график движения поездов в харьковской подземке. Их опубликовали на официальном сайте предприятия.

С графиками можно ознакомиться в подразделе «Графики движения поездов» раздела «Пассажирам», сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

«Соответствующая информация доступна для просмотра, как со стационарных компьютеров или ноутбуков, так и с экранов гаджетов, таких как планшеты или смартфоны», — отметили в КП.

Там также заявили, что информацию о графиках движения поездов решили опубликовать для удобства пользования харьковчан и гостей города метрополитеном и в ответ на многочисленные просьбы пассажиров.

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