Терехова просят установить светофор на опасном перекрестке в Харькове
Фото: www.pexels.com
Харьковчанка создала петицию на имя мэра города Игоря Терехова. Она утверждает, что вопрос актуален для жителей трех районов.
«Уважаемый Игорь Александрович, в целях обеспечения безопасности дорожного движения просим Вас установить светофоры на перекрестке улиц Москалевской и Гольдберговской. В этом месте мощный автомобильный трафик. Заранее благодарны жители районов: Москалевка, Новоселовка и Новожаново», — пишет автор петиции Наталия Татаркина.
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Чтобы руководство мэрии рассмотрело петицию, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней. Сбор подписей открыли 3 ноября.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: москалевка, новости Харькова, петиция, светофор, терехов;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 21:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка создала петицию на имя мэра города Игоря Терехова. Она утверждает, что вопрос актуален для жителей трех районов".