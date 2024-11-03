Терехова просят установить светофор на опасном перекрестке в Харькове

Харьковчанка создала петицию на имя мэра города Игоря Терехова. Она утверждает, что вопрос актуален для жителей трех районов.

«Уважаемый Игорь Александрович, в целях обеспечения безопасности дорожного движения просим Вас установить светофоры на перекрестке улиц Москалевской и Гольдберговской. В этом месте мощный автомобильный трафик. Заранее благодарны жители районов: Москалевка, Новоселовка и Новожаново», — пишет автор петиции Наталия Татаркина.

Чтобы руководство мэрии рассмотрело петицию, она должна набрать 5000 подписей за 90 дней. Сбор подписей открыли 3 ноября.