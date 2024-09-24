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Метро до 22:30: харьковчане просят Терехова продлить работу подземки

Общество 10:46   24.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Метро до 22:30: харьковчане просят Терехова продлить работу подземки Фото: пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция, в которой жители города просят продлить работу метро до 22:30.

На данный момент метро открыто для перевозки пассажиров до 21:30. Однако автор петиции считает, что с тех пор, как установили такой график, – в городе многое изменилось. Из-за этого необходимо продлить работу метрополитена на час – до 22:30.

«Сейчас Харьков живет и работает в другом ритме, в нашем городе проживает уже более 1 млн человек. Тысячи новых ФОПов, предприятий, магазинов и ресторанов. Но, по моему мнению, столь сокращенный график работы метрополитена существенно мешает экономическому развитию нашего города. Очень часто люди не успевают добраться домой в отдаленные районы из центра, из других районов города», – пишет автор петиции.

Для того, чтобы петицию рассмотрели, она должна набрать пять тысяч подписей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 10:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появилась петиция, в которой жители города просят продлить работу метро до 22:30.".