Метро до 22:30: харків’яни просять Терехова продовжити роботу підземки

На сайті Харківської міськради з’явилася петиція, в якій мешканці міста просять продовжити роботу метро до 22:30.

Наразі метро відкрито для перевезення пасажирів до 21:30. Проте автор петиції вважає, що відколи встановили такий графік, – у місті багато що змінилося. Через це необхідно продовжити роботу метрополітену на годину – до 22:30.

“Зараз Харків живе і працює в іншому ритмі, в нашому місті проживає вже понад 1 млн осіб. Тисячі нових ФОПів, підприємств, магазинів та ресторанів. Але, на мою думку, такий скорочений графік роботи метрополітену суттєво заважає економічному розвитку нашого міста. Дуже часто люди не встигають дістатися додому у віддалені райони із центру, з інших районів міста”, – пише автор петиції.

Для того, щоб петицію розглянули, вона має набрати п’ять тисяч підписів.