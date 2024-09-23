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У Харкові звертають увагу на недопущення корупції у КП – заступник голови НАЗК

Політика 22:05   23.09.2024
Олена Нагорна
У Харкові звертають увагу на недопущення корупції у КП – заступник голови НАЗК Фото: Харківська міськрада

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Гупяк зустрівся з віцемером Харкова Олександром Новаком та іншими представниками міськради, передає пресслужба мерії.

«У Харкові звертають увагу на залучення громадськості при публічних закупівлях, на недопущення корупції в діяльності комунальних підприємств. Навіть Центр надання адміністративних послуг, який для пересічного громадянина є просто сервісом, насправді став вагомим елементом у запобіганні корупції, який мінімізує всі ризики та людський фактор. Попри війну, в Харкові розвивається діяльність таких центрів і збільшується кількість послуг, аби відповідати на виклики, що постають у суспільстві», – сказав Гупяк.

Сторони обговорили протидію корупції в органах місцевого самоврядування, перспективи реалізації наявних проєктів у цій сфері та їхні результати.

Новак нагадав, що у міськраді функціонує Служба з питань запобігання корупції, а минулого року було створене КП антикорупційної спрямованості – Централізована закупівельна організація.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 22:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Гупяк зустрівся з віцемером Харкова Олександром Новаком та іншими представниками міськради, передає пресслужба мерії.".