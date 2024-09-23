У Харкові звертають увагу на недопущення корупції у КП – заступник голови НАЗК

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Гупяк зустрівся з віцемером Харкова Олександром Новаком та іншими представниками міськради, передає пресслужба мерії.

«У Харкові звертають увагу на залучення громадськості при публічних закупівлях, на недопущення корупції в діяльності комунальних підприємств. Навіть Центр надання адміністративних послуг, який для пересічного громадянина є просто сервісом, насправді став вагомим елементом у запобіганні корупції, який мінімізує всі ризики та людський фактор. Попри війну, в Харкові розвивається діяльність таких центрів і збільшується кількість послуг, аби відповідати на виклики, що постають у суспільстві», – сказав Гупяк.

Сторони обговорили протидію корупції в органах місцевого самоврядування, перспективи реалізації наявних проєктів у цій сфері та їхні результати.

Новак нагадав, що у міськраді функціонує Служба з питань запобігання корупції, а минулого року було створене КП антикорупційної спрямованості – Централізована закупівельна організація.