У Харкові звертають увагу на недопущення корупції у КП – заступник голови НАЗК
Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Гупяк зустрівся з віцемером Харкова Олександром Новаком та іншими представниками міськради, передає пресслужба мерії.
«У Харкові звертають увагу на залучення громадськості при публічних закупівлях, на недопущення корупції в діяльності комунальних підприємств. Навіть Центр надання адміністративних послуг, який для пересічного громадянина є просто сервісом, насправді став вагомим елементом у запобіганні корупції, який мінімізує всі ризики та людський фактор. Попри війну, в Харкові розвивається діяльність таких центрів і збільшується кількість послуг, аби відповідати на виклики, що постають у суспільстві», – сказав Гупяк.
Сторони обговорили протидію корупції в органах місцевого самоврядування, перспективи реалізації наявних проєктів у цій сфері та їхні результати.
Новак нагадав, що у міськраді функціонує Служба з питань запобігання корупції, а минулого року було створене КП антикорупційної спрямованості – Централізована закупівельна організація.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 22:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Гупяк зустрівся з віцемером Харкова Олександром Новаком та іншими представниками міськради, передає пресслужба мерії.".