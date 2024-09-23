У ХОВА обіцяють посилити боротьбу з корупцією й ще раз перевірити фортифікації
Харківська ОВА планує посилити співпрацю з Національним агентством з питань запобігання корупції, а також підписала документ з Інститутом судових експертиз щодо додаткової перевірки фортифікаційних споруд.
За основним договором Інститут судових експертиз уже перевірив 70% зведених адміністрацією фортифікацій, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він розповів, що на зустрічі із заступником голови НАЗК Сергієм Гупяком говорили про боротьбу з корупційними ризиками в регіоні, які, зокрема, аналізують на засіданнях робочої групи «Прозорість та підзвітність», а також про важливість інтеграції інструментів Агентства у державних та місцевих органах влади.
“Особливу увагу приділили відновленню інфраструктури та будівництву фортифікаційних споруд”, – підкреслив Синєгубов.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: коррупция, НАПК, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 18:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська ОВА планує посилити співпрацю з Національним агентством з питань запобігання корупції, а також підписала документ з Інститутом судових експертиз щодо додаткової перевірки фортифікаційних споруд.".