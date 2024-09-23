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У ХОВА обіцяють посилити боротьбу з корупцією й ще раз перевірити фортифікації

Політика 18:58   23.09.2024
Олена Нагорна
У ХОВА обіцяють посилити боротьбу з корупцією й ще раз перевірити фортифікації Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Харківська ОВА планує посилити співпрацю з Національним агентством з питань запобігання корупції, а також підписала документ з Інститутом судових експертиз щодо додаткової перевірки фортифікаційних споруд.

За основним договором Інститут судових експертиз уже перевірив 70% зведених адміністрацією фортифікацій, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що на зустрічі із заступником голови НАЗК Сергієм Гупяком говорили про боротьбу з корупційними ризиками в регіоні, які, зокрема, аналізують на засіданнях робочої групи «Прозорість та підзвітність», а також про важливість інтеграції інструментів Агентства у державних та місцевих органах влади.

“Особливу увагу приділили відновленню інфраструктури та будівництву фортифікаційних споруд”, – підкреслив Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «У ХОВА обіцяють посилити боротьбу з корупцією й ще раз перевірити фортифікації»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 18:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська ОВА планує посилити співпрацю з Національним агентством з питань запобігання корупції, а також підписала документ з Інститутом судових експертиз щодо додаткової перевірки фортифікаційних споруд.".