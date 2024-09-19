ХОВА знову купила дерево для фортифікацій у приватників: ХАЦ знайшов компромат

Харківська ОВА знову придбала деревину для будівництва фортифікацій у приватників. Департамент ЖКГ та ПЕК протягом 9-13 вересня уклав два договори з ТОВ «Трейдінг Енд Делівері» на майже 681 тисячу гривень.

Про це повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» з посиланням на систему публічних закупівель «ProZorro».

За даними аналітиків, у трейдерів придбали 139 кубометрів деревини, у тому числі 37 із них мають поставити до 20 вересня, решту – до кінця місяця. Середня вартість одного кубометра від ТОВ «Трейдінг Енд Делівері» – 4896 гривень.

У ХАЦ нагадали, що після суспільного резонансу навколо закупівель деревини для фортифікацій на Харківщині у фірм, а не в державних лісгоспів, ціни в яких значно нижчі, — з середини червня ХОВА не укладала договори з приватниками. Наприклад, 10 вересня була угода на постачання 4 тисяч кубометрів деревини з Жовтневим лісгоспом по 2740 гривень за кубометр.

«Це на 2 тисячі гривень дешевше за кубометр, ніж ХОВА купила у той же час у «Трейдінг Енд Делівері», — наголошують активісти.

Антикорупціонери повідомили, що фірма «Трейдінг Енд Делівері» зареєстрована у Києві та не є новачком у цьому бізнесі: протягом 2023-2024 років різні бюджетні організації уклали з ними сотню договорів на постачання деревини загальною вартістю 586 мільйонів гривень. Купували деревину в них і військові.

Власником фірми є юрист, адвокат Максим Пирогов, а підписантом та заступником директора ще один юрист з Дніпра – Артем Моргун.

За даними порталу “Youcontrol”, на Максима Пирогова переписала будівельну фірму «Макарленд» Зоя Петрівна Демченко – мати нардепа з Дніпра Сергія Демченка. Також «РБК-Україна» зазначає, що на фірму «Макарленд» оформлені сім земельних ділянок у Макарівському районі Київської області загальною площею 20 га – усі ці активи мати Демченка продала Пирогову за символічну суму в тисячу доларів.

Ресурс “BlackBoxOSINT”, посилаючись на інформацію з додатка “Getcontact”, зазначає, що Максим Пирогов підписаний в абонентів як “Максим юрист”, “Максим оренда авто”, “Максим адвокат Дніпропетровської області” та “Пирогов Макс Болоховця ТЕД”. Осінтери роблять висновок, що останній тег може вказувати на зв’язок Пирогова з директором ДП «Ліси України» Юрієм Болоховцем.

Артем Моргун є власником ТОВ “Айдіа Тех”. За даними видання «Наші гроші», ця фірма наприкінці минулого року поставила дизельні генератори за цінами, удвічі вищими за ринкові, до комунальної установи «Центр з обслуговування закладів та установ освіти» Ренійської міськради Одеської області.

Нагадаємо, питання вибору постачальників деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині у травні стало предметом колонки на сайті «Українська правда». Голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець заявила, що департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА без конкурсів укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами, що мають ознаки фіктивності. 24 червня НАБУ відкрило провадження за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів при закупівлі деревини для фортифікацій на Харківщині за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як коментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов, держпідприємства не мали можливості забезпечити завантаження, перевезення та розвантаження лісоматеріалів, натомість про таку готовність заявили фірми, «біографія» яких не викликала запитань. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював, що тендерні процедури не проводили, бо боялися не встигнути передати деревину у встановлені терміни. 5 серпня звільнився заступник начальника ХОВА Михайло Харнам, який відповідав за будівництво та ЖКГ.