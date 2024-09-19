ХОВА вновь купила дерево для фортификаций у частников: ХАЦ нашел компромат

Харьковская ОВА снова купила древесину для строительства фортификаций у частников. Департамент ЖКХ и ТЭК в течение 9-13 сентября заключил два договора с ООО «Трейдинг Энд Деливери» на почти 681 тысячу гривен.

Об этом информирует ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «ProZorro».

По данным аналитиков, у трейдеров приобрели 139 кубометров древесины, в том числе 37 из них должны поставить до 20 сентября, остальные — до конца месяца. Средняя стоимость одного кубометра от ООО «Трейдинг Энд Деливери» — 4896 гривен.

В ХАЦ напомнили, что после общественного резонанса вокруг закупок древесины для фортификаций на Харьковщине у фирм, а не у государственных лесхозов, цены в которых значительно ниже, — с середины июня ХОВА не заключала договоры с частниками. Например, 10 сентября было соглашение на поставку 4 тысяч кубометров древесины с Октябрьским лесхозом по 2740 гривен за кубометр.

«Это на 2 тысячи гривен дешевле за кубометр, чем ХОВА купила в то же время у «Трейдинг Энд Деливери», — подчеркивают активисты.

Антикоррупционеры сообщили, что фирма «Трейдинг Энд Деливери» зарегистрирована в Киеве и не является новичком в этом бизнесе: в течение 2023-2024 годов различные бюджетные организации заключили с ними сотню договоров на поставку древесины общей стоимостью 586 миллионов гривен. Покупали древесину у них и военные.

Владельцем фирмы является юрист, адвокат Максим Пирогов, а подписантом и замдиректора — еще один юрист из Днепра Артем Моргун.

Согласно данным портала «Youcontrol», на Максима Пирогова переписала строительную фирму «Макарленд» Зоя Петровна Демченко — мать нардепа из Днепра Сергея Демченко. Также «РБК-Украина» отмечает, что на фирму «Макарленд» оформлены семь земельных участков в Макаровском районе Киевской области общей площадью 20 га — все эти активы мать Демченко продала Пирогову за символическую сумму в тысячу долларов.

Ресурс «BlackBoxOSINT», ссылаясь на информацию из приложения «Getcontact», отмечает, что Максим Пирогов подписан у абонентов как «Максим юрист», «Максим аренда авто», «Максим адвокат Днепропетровской области» и «Пирогов Макс Болоховца ТЕД». Осинтеры делают вывод, что последний тег может указывать на связь Пирогова с директором ГП «Леса Украины» Юрием Болоховцом.

Артем Моргун является владельцем ООО «Айдиа Тех». По данным издания «Наші гроші», эта фирма в конце прошлого года поставила дизельные генераторы по ценам, вдвое выше рыночных, в коммунальное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений образования» Ренийского горсовета Одесской области.

Напомним, вопрос выбора поставщиков древесины для строительства фортификаций на Харьковщине в мае стал предметом колонки на сайте «Украинская правда». Глава Антикоррупционного центра «Межа» Мартина Богуславец заявила, что департамент ЖКХ ХОВА без конкурсов заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами, имеющими признаки фиктивности. 24 июня НАБУ открыло производство по факту возможного хищения бюджетных средств при закупках древесины для фортификаций на Харьковщине по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как комментировал замначальника ХОВА Євгений Иванов, госпредприятия не имели возможности обеспечить погрузку, перевозку и разгрузку лесоматериалов, зато о такой готовности заявили фирмы, «биография» которых не вызывала вопросов. Начальник ХОВА Олег Синегубов объяснял, что тендерные процедуры не проводили, потому что боялись не успеть передать древесину в установленные сроки. 5 августа уволился замначальника ХОВА Михаил Харнам, который отвечал за строительство и ЖКХ.