Замглавы ХОВА Синегубова Харнам уволился по собственному желанию

Михаил Харнам уволился с должности заместителя начальника Харьковской ОВА. Он отвечал за строительство и ЖКХ.

«С первых дней полномасштабного вторжения РФ Михаил Харнам не оставил Харьков — 24/7 работал для укрепления обороноспособности нашего города и области. Его энергия, способность быстро находить решения наиболее проблемных вопросов, организационные умения и искреннее желание помочь людям — заслуживают уважения. Был постоянно на связи с военными, критическими коммунальными предприятиями области, строителями — множество преодоленных вызовов. От всей команды Харьковской ОВА благодарим за работу!» — написал в своем Telegram-канале глава ХОВА Олег Синегубов.

Как уточнила МГ «Объектив» пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, Харнам уволился по собственному желанию, сегодня его последний день в должности.

Напомним, Харнам был назначен заместителем главы ХОГА в апреле 2021 года, предварительно его кандидатуру согласовал Кабмин. До этого Харнам работал директором КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и был консультантом по экономическим вопросам ФЛП Надточия Леонида Анатольевича.