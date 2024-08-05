Замглавы ХОВА Синегубова Харнам уволился по собственному желанию
Михаил Харнам уволился с должности заместителя начальника Харьковской ОВА. Он отвечал за строительство и ЖКХ.
«С первых дней полномасштабного вторжения РФ Михаил Харнам не оставил Харьков — 24/7 работал для укрепления обороноспособности нашего города и области. Его энергия, способность быстро находить решения наиболее проблемных вопросов, организационные умения и искреннее желание помочь людям — заслуживают уважения. Был постоянно на связи с военными, критическими коммунальными предприятиями области, строителями — множество преодоленных вызовов. От всей команды Харьковской ОВА благодарим за работу!» — написал в своем Telegram-канале глава ХОВА Олег Синегубов.
Как уточнила МГ «Объектив» пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, Харнам уволился по собственному желанию, сегодня его последний день в должности.
Напомним, Харнам был назначен заместителем главы ХОГА в апреле 2021 года, предварительно его кандидатуру согласовал Кабмин. До этого Харнам работал директором КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и был консультантом по экономическим вопросам ФЛП Надточия Леонида Анатольевича.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: Михаил Харнам, Олег Синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 17:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Михаил Харнам уволился с должности заместителя начальника Харьковской ОВА. Он отвечал за строительство и ЖКХ.".