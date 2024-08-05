Заступник голови ХОВА Синєгубова Харнам звільнився за власним бажанням
Михайло Харнам звільнився з посади заступника начальника Харківської ОВА. Він відповідав за будівництво та ЖКГ.
“З перших днів повномасштабного вторгнення РФ він не залишив Харків — 24/7 працював для зміцнення обороноздатності нашого міста та області. Його енергія, здатність швидко знаходити вирішення найбільш проблемних питань, організаційні вміння і щире бажання допомогти людям — заслуговують на повагу. Був постійно на зв’язку з військовими, критичними комунальними підприємствами області, будівельниками — безліч подоланих викликів. Від усієї команди Харківської ОВА дякуємо за роботу!” – написав у своєму телеграм-каналі голова ХОВА Олег Синєгубов.
Як уточнила МГ “Об’єктив” речниця начальника ХОВА Олена Шаповал, Харнам звільнився за власним бажанням, сьогодні його останній день на посаді.
Нагадаємо, Харнам був призначений заступником голови ХОДА у квітні 2021 року, попередньо його кандидатуру погодив Кабмін. До цього Харнам працював директором КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та був консультантом з економічних питань ФОП Надточия Леоніда Анатолійовича.
Читайте також: Уже півтора місяця ХОВА купує деревину в лісгоспів, а не у приватників – ХАЦ
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: Михаил Харнам, Олег Синегубов, Харків, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Заступник голови ХОВА Синєгубова Харнам звільнився за власним бажанням»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 17:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Михайло Харнам звільнився з посади заступника начальника Харківської ОВА. Він відповідав за будівництво та ЖКГ.".