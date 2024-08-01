Уже півтора місяця ХОВА купує деревину в лісгоспів, а не у приватників – ХАЦ

З середини червня департамент ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА замовляє деревину для фортифікаційних споруд виключно у державних лісгоспів, йдеться у моніторингу ГО “Харківський антикорупційний центр”.

“Остання угода, яку ХОВА завантажила в систему ProZorro щодо придбання деревини у приватників, датована 12 червня. Тоді з ТОВ “Деревообробне підприємство Восход” уклали договір на постачання деревини по 8100 гривень за кубометр. З того моменту договори на закупівлю деревини завантажують у систему тільки з державними лісгоспами”, – пишуть аналітики.

Так, наводять приклад представники ХАЦ, у липні з філією “Жовтневий лісгосп” ДП “Ліси України” уклали договір на постачання деревини по 3171 гривні за кубометр (раніше середня ціна була 5500 гривень за кубометр).

Нагадаємо, питання вибору постачальників деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині раніше стало предметом колонки на сайті «Українська правда». Голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець заявила, що департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА без конкурсів укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами, що мають ознаки фіктивності: ФОП Чаус І.О. , ТОВ «Герц індустрія», ТОВ «Сатисбуд», ТОВ «АТТ-БУД» та ТОВ «Деревообробне підприємство Восход». При цьому, за її даними, «власники» цих підприємств мають за плечима судові справи чи борги та «навіть не знають, що заробляють мільйони».

Як коментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов, держпідприємства не мали можливості забезпечити завантаження, перевезення та розвантаження лісоматеріалів, натомість про таку готовність заявили фірми, «біографія» яких не викликала запитань. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював, що тендерні процедури не проводили, бо боялися не встигнути передати деревину у встановлені терміни.

За даними ХАЦ, середня ціна на необроблену деревину (сосну) у лісгоспів Харківщини цього року була 1500-1600 гривень за кубометр без урахування логістики (завантаження, перевезення, розвантаження), тоді як заступник начальника ХОВА Михайло Харнам повідомив, що деревину для оборонних споруд у приватних фірм купували у середньому по 5500 гривень за кубометр із витратами на логістику. Він назвав цю ціну «ринковою». Також ХАЦ повідомляв, що ХОВА не надала перелік держлісгоспів, які нібито відмовилися постачати деревину для фортифікацій.

Раніше стало відомо, що слідчі облуправління СБУ розслідують кримінальне провадження щодо можливої розтрати при закупівлі деревини для фортифікацій на Харківщині та тим самим перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Проте пізніше ухвала Київського райсуду Харкова від 21 травня зникла з Єдиного держреєстру судових рішень.