Синєгубов офіційно відхрестився від перших двох ліній оборони на Харківщині

У зоні відповідальності Харківської обласної військової адміністрації протягом 2023-2024 років – виключно третя лінія оборони, передбачена на відстані 10-30 кілометрів від кордону чи лінії зіткнення, заявив на брифінгу, присвяченому будівництву фортифікаційних споруд у регіоні, начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Наша відповідальність, як обласної військової адміністрації, – за зведення третього рівня оборонних споруд, які знаходяться на відстані від 10 кілометрів. Просування ворога у нас наразі по максимуму на Липецькому напрямку – близько 10 кілометрів. Далі на інші питання я відповісти не можу, тому що вони не до мене”, – прокоментував Синєгубов зауваження кореспондентки шведської газети щодо того, що щось таки “пішло не так”, якщо військовим РФ вдалося просунутися.

При цьому начальник ХОВА уточнив: проєкти фортифікаційних споруд, зокрема й третьої лінії оборони, – є відповідальністю Міноборони України, а місця їхнього зведення визначають військові інженери. За обидва процеси обласна військова адміністрація не відповідає.

“Усі проєкти, тобто, що мають містити фортифікаційні споруди, бетонні укриття, які саме, настили над бетонними укриттями, які саме, ходи сполучення, які саме, яке саме має бути облаштування ходів сполучень. Їхня кількість, їхні місця розташування, куди мають направлені бути бійниці або віконні отвори. Усе це розроблялося проєктами Міністерства оборони України… Після того, як до нас надходять карти-схеми, це для нас технічне завдання, де і що має бути збудоване, а головне, в який термін, ось звідси вже починається наша відповідальність”, – пояснив Синєгубов.

За його словами, на початку 2024-го строк виконання першого етапу зведення фортифікацій у поточному році був визначений як два місяці, а щодо виконання другого етапу ХОВА має відзвітувати в червні.

“Я не буду казати, що ми відносимо до першого етапу, а що до наступного, однак ми заповнюємо онлайн-таблицю щодня. Тобто ми звітуємо в онлайн-режимі перед Офісом президента, перед профільним Міністерством оборони, перед урядом і особисто перед прем’єр-міністром. Про темпи виконання робіт”, – зазначив він.

Під час брифінгу Синєгубову поставили питання, чи міг він, попри те, що перша та друга лінії оборони не в межах його компетенції, повідомляти в Міноборони та Офіс президента про стан цих споруд чи в цілому щось робити в цьому напрямку. Начальник ХОВА на це відповів, що діє виключно в межах законодавства та компетенції.

“Далі питання не до мене. Що до першої лінії оборони, що до другої. І я просив би вас не ставити ці питання. Ми знаємо, кому вони будуть адресовані, поки у нас така і ситуація, і воєнний стан. Повірте мені, наші військові там роблять все можливе, щоби зупинити просування ворога і вигнати його із нашої території”, – сказав Синєгубов.

Строки – це вже відповідальність ХОВА, наголосив він. І одразу прокоментував питання, чому на постачання деревини для фортифікацій укладалися прямі договори, тобто без тендерних процедур.

“Якби ми проводили тендерні процедури на закупівлю деревини, а це саме наша була відповідальність, щоб надати підрядним організаціям, то ми б не встигли, тому що середній проміжок виконання тендерних процедур – це місяць, а після ще може бути оскарження в антимонопольних та судових інстанціях. Тому це заздалегідь маршрут в нікуди, ми б це завдання не виконали. Розуміючи це, працюючи в цьому напрямку вже не перший раз і маючи відповідний досвід, ми пішли шляхом укладання прямих договорів”, – аргументував начальник ХОВА.

Синєгубов розповів, що нині триває зведення фортифікацій на трьох напрямках: північ Харківщини, Вовчанський напрямок та Куп’янсько-Лиманський напрямок.

“Була визначена чітка кількість взводно-опорних пунктів та ліній невибухових загороджень. Не буду говорити, з чого вони складаються, однак точно не із замінування території. Усе це відноситься до першої та до другої ліній оборони, що поза межами відповідальності військової адміністрації”, – вкотре наголосив Синєгубов.

Він констатував, що наразі є об’єкти, де роботи ускладнені через постійні обстріли – там вони відбуваються у визначений військовими час, зокрема вночі, та під їхнім наглядом.

“Є й ті об’єкти, їх у нас невелика кількість, але вони є, де робота призупинена на різних етапах від 15% виконання об’єкта до 60%, де роботу далі проводити цивільні компанії не можуть, тому що там йдуть постійні обстріли. З ними далі проводиться робота щодо передачі їх під військових, щоб вони або продовжували роботи своїми засобами, однак із попередньої комунікації навіть це наразі неможливо, тому що військові так само не можуть ризикувати життями своїх колег, ставлячи перед ними завдання побудови фортифікаційних споруд під постійними обстрілами”, – повідомив начальник ХОВА.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.