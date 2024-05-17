“Було дико” – воїн 57 ОМБ про звинувачення в ІПсО з боку влади Харківщини

Військовослужбовець батальйону 57-ї бригади ЗСУ Денис Ярославський, який воює під Вовчанськом на Харківщині, відреагував на звинувачення в поширенні ІПсО, які з’явилися після його заяв про відсутність першої лінії фортифікацій.

“Реакція не лише місцевої влади, але і деяких центральних владних телеграм-каналів здивувала нас! Замість того, щоб слухати військових на місцях, вони розпочали небачену кампанію з дискредитації та звинувачення у поширенні ІПСО. Дивитися на це було дико, через те, що ми, на відміну від них, були у самому центрі бойових дій. Ми знали онлайн не лише те, що відбувається, а й розуміли, як розвиватимуться події, якщо негайно нічого не змінити”, — написав Ярославський у фейсбуці.

Попередні заяви Ярославського офіційно спростовувала на сторінці у фейсбуці його власна бригада.

“Військовослужбовець 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, на власній сторінці в соціальній мережі оприлюднив інформацію, щодо стану оборонних споруд на одній із ділянок фронту, яка не відповідає дійсності. Даний пост – це його власне бачення ситуації, не входить в компетенцію військовослужбовця та не відображає офіційну позицію бригади. Прохання не підігравати ворогу в інформаційному полі та звертатися тільки до офіційних каналів комунікації за верифікованою інформацією”, — повідомили на сторінці 57 ОМБ.

Ярославський зазначив, що після хвилі громадського обурення, пресслужби органів влади “перейшли до нової стратегії”. Вони почали пояснювати, що будівельні роботи поблизу держкордону неможливо було проводити через обстріли.

“Правда при цьому, вони промовчали про те, що ворог, захоплюючи нові рубежі під шквальним вогнем нашої арти, протягом тижня викопує і мінує те, що вони не змогли зробити за два роки. Отже, такими заявами, вони самі підтвердили, що ніякої першої лінії загороджень ніхто ніколи не створював (чи виділялися кошти та засоби для першої лінії, нехай встановлює слідство)“, – зазначив Ярославський.

Він ще раз підтвердив те, про що писав раніше: росіяни безперешкодно перетинали кордон України в Харківській області.

“9 травня близько 11:00 бійці підрозділів ударної аеророзвідки 57-ї бригади своїми очима спостерігали, як перші ворожі мотолиґи (МТ-ЛБ) з піхотою на броні спокійно прорвали “Стіну Яценюка” та без проблем перетнули державний кордон, провівши спішування піхоти кілька разів поспіль. Таке ж безперешкодне перетинання кордону сталося на Гоптівському та Стрілечівському напрямку в бік Харкова (відео де солдати ров спокійно пересуваються по “підготовленим мінним загородженням” бачила вся Україна). Я поки не підіймаю питання, чому Яценюк не замінував свій паркан з рабиці, але чому це не зробили зараз… за два роки з часу звільнення?.. На Липецькому напрямку відсутність першої лінії загороджувальної оборони на своїй сторінці у фейсбуці підтвердив і боєць 125-ї (бригади) ТРО, яка несла бойове чергування на ділянці (Глибоке – Зелене) з літа 2023 року. Правда через дві години на бійця натисли й він видалив свій пост, а командування 125 ТРО назвало це ворожим ІПСО, ну тут все зрозуміло”, – відзначив Ярославський.

Ярославський стверджує, що всі, з ким він спілкувався, дійшли висновку, що “керівники на місцях приховують або викривають інформацію яка надходить до Києва, про свої провали в управлінні. При цьому вони пригнічують будь-яке просочення реальної картини подій. Керівники центрального рівня, які часто є кураторами регіональних ставлеників, ще більше згладжують реальність, приносячи Першій особі лише позитивну інформацію. Таким чином в намаганні самозбереження створюють для неї паралельну реальність, що не відповідає подіям у реальному секторі”.

Він закликав керівництво держави спілкуватися з бійцями на місцях та отримувати інформацію від них, “а не в папках звітів”.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.