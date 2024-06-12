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Фортифікації біля Вовчанська на Харківщині будують росіяни

Суспільство 18:39   12.06.2024
Оксана Якушко
Фортифікації біля Вовчанська на Харківщині будують росіяни

Росіяни повним ходом зводять інженерно-фортифікаційні споруди за 2.7 км на північний схід від Вовчанська, повідомив моніторинговий канал Deepstate.

«У роботах бере участь відповідна техніка. Як мінімум одну, Сили Оборони знищили у травні у цьому районі.Традиційно, ІФС є сильною стороною ворога. Росіяни копають і вкопуються, на жаль», – зазначили у Deepstate.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 18:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни повним ходом зводять інженерно-фортифікаційні споруди за 2.7 км на північний схід від Вовчанська, повідомив моніторинговий канал Deepstate.".