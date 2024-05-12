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Навмисний саботаж. На Харківщині укріплень і мін не було – Ярославський

Події 16:15   12.05.2024
Оксана Якушко
Навмисний саботаж. На Харківщині укріплень і мін не було – Ярославський

У Вовчанську йдуть вуличні бої, росіяни стягують сили в цьому напрямку, а кордон, який мали зміцнювати два роки, виявився «голим» перед окупантами, повідомив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Першої лінії фортифікацій та мін просто не було. Ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не мала бути сірою! За 2 роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це або божевільна крадіжка, або навмисний саботаж! Тепер ми знову втрачаємо людей, території і робимо те, що вже робили у вересні 22-го» – обурюється військовий.

«Сьогодні ударна аеророзвідка 1 СБ 57 бригади зупинила просування “Шторм Z”, бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути, і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?!” – запитує Денис Ярославський.

«Знаю, що 125 ТРО, що облишили позиції, вже доповідає про те, що їм впарювали на підпис акти прийому передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винних покарають», – розповів про свавілля керівництва військовослужбовець.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 16:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську йдуть вуличні бої, росіяни стягують сили в цьому напрямку, а кордон, який мали зміцнювати два роки, виявився «голим» перед окупантами, повідомив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.".