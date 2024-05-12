Live
  • Вс 12.05.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский

Происшествия 16:15   12.05.2024
Оксана Якушко
Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский

В Волчанске идут уличные бои, россияне стягивают силы в этом направлении, а граница, которую должны были укреплять два года, оказалась «голой» перед оккупантами, сообщил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж! Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что уже делали в сентябре 22 го» — негодует военный.

«Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение «Шторм Z», бригадная арта сработала великолепно и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все?!» — задается вопросом Денис Ярославский.

«Знаю, что бросившие позиции 125 ТРО уже даёт расклад о том, что им впаривали на подпись акты приёма передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство. Надеюсь, что виновные понесут наказание», — рассказал о произволе руководства военнослужащий.

Читайте также: «А где фортификации?» — реакция разведки на движение РФ на Харьковщине (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский
Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский
12.05.2024, 16:15
На Харьковщине Силы обороны отошли с нескольких позиций — «Гострі картузи»
На Харьковщине Силы обороны отошли с нескольких позиций — «Гострі картузи»
11.05.2024, 21:25
В Харькове жители слышат серию взрывов
В Харькове жители слышат серию взрывов
12.05.2024, 16:28
«А где фортификации?» — реакция разведки на движение РФ на Харьковщине (видео)
«А где фортификации?» — реакция разведки на движение РФ на Харьковщине (видео)
12.05.2024, 15:40
Взрыв раздался в Харькове. Терехов и Синегубов подтвердили атаку
Взрыв раздался в Харькове. Терехов и Синегубов подтвердили атаку
11.05.2024, 21:14
Главные новости Харькова 12.05: 31 атака РФ на Харьковщину, эвакуация, взрывы
Главные новости Харькова 12.05: 31 атака РФ на Харьковщину, эвакуация, взрывы
12.05.2024, 16:18

Новости по теме:

12:00
Россияне хотят захватить Волчанск на севере Харьковской области – Машовец
09:18
Россияне ударили авиабомбами по Волчанску на Харьковщине, женщина погибла
18:05
РФ уничтожает Волчанск: на город и ближайшие села скинули 20 КАБов (видео)
08:18
Машовец о наступлении в Харьковской области: главное направление — Волчанск
20:20
До трех возросло количество погибших от обстрелов Харьковщины — прокуратура

Вы читали новость: «Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 16:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске идут уличные бои, россияне стягивают силы в этом направлении, а граница, которую должны были укреплять два года, оказалась «голой» перед оккупантами, сообщил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.".