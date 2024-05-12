Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский

В Волчанске идут уличные бои, россияне стягивают силы в этом направлении, а граница, которую должны были укреплять два года, оказалась «голой» перед оккупантами, сообщил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой! За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж! Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что уже делали в сентябре 22 го» — негодует военный.

«Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение «Шторм Z», бригадная арта сработала великолепно и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все?!» — задается вопросом Денис Ярославский.

«Знаю, что бросившие позиции 125 ТРО уже даёт расклад о том, что им впаривали на подпись акты приёма передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство. Надеюсь, что виновные понесут наказание», — рассказал о произволе руководства военнослужащий.