«Много манипуляций» — в СНБО высказались об укреплениях на Харьковщине (видео)

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию на севере от Харькова и пояснил, почему у границы не построили укрепления.

«Относительно оборонительных рубежей хотел сказать, что очень много манипуляций на этой теме. Просто хочу сказать, что ДЗОТы и другие оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить было бы невозможно. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом — его дронами, его артиллерией. Линии обороны выстроены в Харьковской области, они есть. Детальнее — очень скоро. Некоторые видео уже появлялись, но подробнее расскажут о них. И это, поверьте, несколько оборонительных линий. Очень надежно», — заверил Коваленко.

Ранее он публиковал видео от бойцов, защищающих Харьковщину. На ролике — железобетонный ДОТ, который, по словам защитников, — «самое лучшее, что было у нас».

Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что на Харьковщине «первой линии фортификаций и мин просто не было».

Коваленко также прокомментировал происходящее на севере от Харькова и в районе Волчанска. Он акцентировал на том, что идут приграничные бои.

«Все происходит в точности, так как и было спрогнозировано. Враг использует активности в пограничье. Соответственно сейчас идет ограниченная операция врага именно в пограничной полосе и в приграничных селах. Город Волчанск, многие скажут: «А что же Волчанск?» Я просто напомню, там 4 км до границы с врагом. Соответственно, город Волчанск – это типично пограничный город и сейчас враг активно действует в направлении Волчанска. Соответственно, можно говорить, что продолжаются бои за Волчанск. Но это приграничье. Опять же нужно, напоминаю, разграничивать действия врага в пограничные и действия в направлении Харькова. Пока это приграничье», — заявил представитель СНБО.

Он повторил мысль о том, что цель россиян — оттянуть силы ВСУ с востока и нанести удар на Донбассе.