Почти все укрепления Харьковщины построили Синегубов и Грицков – Доник
Известный военный волонтер Роман Доник заявил, что сейчас все лица, причастные к возведению фортификационных укреплений на Харьковщине, а это начальник ХОВА Олег Синегубов и генерал Грицков, молят богу, чтобы россияне захватили эти укрепления — чтобы избежать экспертиз.
«Укрепления строят (кроме первой линии под огнем) не военные. А строит ВГА. Там, где указывают военные. Но не те военные, которые будут там воевать, а почтенные господа из ОУВ. Поэтому если укрепления построены максимально тупо без учета высот, рельефа и дорог, это к тем военным, которые приехали в командировку «порулить», — рассказал об особенностях строительства оборонных укреплений Роман Доник.
Приглашенные специалисты по ОУВ затем принимают те укрепления у подрядчиков. И только потом передают по актам бригадам, которые заходят на ротацию и там будут воевать.
«На этих этапах максимальная коррупционная составляющая. Не всегда в деньгах. Награды, которые лоббирует глава ВГА, квартиры, звание почетных граждан и т.д. Практически все настроенное по области, настроено Синегубовым с привлечением техники отовсюду. Группировкой командовал генерал Грицков. Заместителем у него был откомандирован из ГИМО полковник. Чувствуете какие мощные специалисты и как ответственно они к этому подошли? Сейчас Грицков молится и ставит свечи, что его успели перевести. Потому что сейчас генерал Грицьков отвечает за индивидуальную подготовку людей из ТЦК по всем сухопутным войскам. Но харьковчан (кроме преданных Синегубовым людей из ВГА) к контролю не допускали. Например, того же начальника военного гарнизона тупо игнорировали и даже забывали позвать на совещания по этому вопросу», — рассказал об интригах за кулисами Доник.
По словам Доника, сейчас все эти люди молятся, чтобы укрепление или то, что должно было там быть, захватили россияне.
«Ведь тогда ни доказательств, ни экспертиз не будет. Даже если их выбьют через два часа, будет объяснение, что оккупанты все разрушили и вывезли», — отметил Доник.
Напомним, ранее украинская разведка прокомментировала отсутствие укреплений на севере Харьковщины — россияне свободно вошли в область, даже не взорвавшись на минах.
О том, что нет укреплений говорят и военные, которые сейчас отбивают атаки россиян.
Читайте также: Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Олег Синегубов, растрата, Роман Доник, строительство, укрепление, фортификации, фортификационные сооружения, Харьковская область, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почти все укрепления Харьковщины построили Синегубов и Грицков – Доник»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 18:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известный военный волонтер Роман Доник рассказал, что сейчас все лица, причастные к возведению фортификационных укреплений на Харьковщине, а это начальник ХОВА Олег Синегубов и генерал Грицков, молят богу, чтобы россияне захватили эти укрепления — чтобы избежать экспертиз.".