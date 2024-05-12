Почти все укрепления Харьковщины построили Синегубов и Грицков – Доник

Известный военный волонтер Роман Доник заявил, что сейчас все лица, причастные к возведению фортификационных укреплений на Харьковщине, а это начальник ХОВА Олег Синегубов и генерал Грицков, молят богу, чтобы россияне захватили эти укрепления — чтобы избежать экспертиз.

«Укрепления строят (кроме первой линии под огнем) не военные. А строит ВГА. Там, где указывают военные. Но не те военные, которые будут там воевать, а почтенные господа из ОУВ. Поэтому если укрепления построены максимально тупо без учета высот, рельефа и дорог, это к тем военным, которые приехали в командировку «порулить», — рассказал об особенностях строительства оборонных укреплений Роман Доник.

Приглашенные специалисты по ОУВ затем принимают те укрепления у подрядчиков. И только потом передают по актам бригадам, которые заходят на ротацию и там будут воевать.

«На этих этапах максимальная коррупционная составляющая. Не всегда в деньгах. Награды, которые лоббирует глава ВГА, квартиры, звание почетных граждан и т.д. Практически все настроенное по области, настроено Синегубовым с привлечением техники отовсюду. Группировкой командовал генерал Грицков. Заместителем у него был откомандирован из ГИМО полковник. Чувствуете какие мощные специалисты и как ответственно они к этому подошли? Сейчас Грицков молится и ставит свечи, что его успели перевести. Потому что сейчас генерал Грицьков отвечает за индивидуальную подготовку людей из ТЦК по всем сухопутным войскам. Но харьковчан (кроме преданных Синегубовым людей из ВГА) к контролю не допускали. Например, того же начальника военного гарнизона тупо игнорировали и даже забывали позвать на совещания по этому вопросу», — рассказал об интригах за кулисами Доник.

По словам Доника, сейчас все эти люди молятся, чтобы укрепление или то, что должно было там быть, захватили россияне.

«Ведь тогда ни доказательств, ни экспертиз не будет. Даже если их выбьют через два часа, будет объяснение, что оккупанты все разрушили и вывезли», — отметил Доник.

Напомним, ранее украинская разведка прокомментировала отсутствие укреплений на севере Харьковщины — россияне свободно вошли в область, даже не взорвавшись на минах.

О том, что нет укреплений говорят и военные, которые сейчас отбивают атаки россиян.