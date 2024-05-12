Майже всі укріплення Харківщини побудували Синєгубов і Грицьков – Донік

Відомий військовий волонтер Роман Донік каже, що зараз усі особи, причетні до зведення фортифікаційних укріплень на Харківщині, а це начальник ХОВА Олег Синєгубов та генерал Грицьков, молять бога, щоб росіяни захопили ці укріплення – щоб уникнути експертиз.

«Укріплення будують (крім першої лінії під вогнем) не військові. А будує ВЦА. Там де вказують військові. Але не ті військові, які будуть там воювати, а поважні пани з ОУВ. Тому якщо укріплення побудовані максимально тупо без врахування висот, рельєфу та доріг, це до тих військових які приїхали у відрядження на «поруліть»», – розповів про особливості будівництва оборонних укріплень Роман Донік.

Запрошені фахівці з ОУВ потім приймають ті укріплення у підрядників. І лише потім передають по актах бригадам, які заходять на ротацію та будуть там воювати.

«На цих етапах максимальна корупційна складова. Не завжди в грошах. Нагороди, які лобіює голова ВЦА, квартири, звання почесних громадян і таке інше. Майже все набудоване по області, набудоване Синєгубовим з залученням техніки звідусіль. Угрупованням командував генерал Грицьков. Заступником у нього був відряджений з ГІМО полковник. Відчуваєте які потужні фахівці і як відповідально вони до цього підійшли? Зараз Грицьков молиться, та ставить свічки, що його встигли перевести. Бо зараз генерал Грицьков відповідає за індивідуальну підготовку людей з ТЦК по всім сухопутним військам. Але харківʼян (крім відданих Синєгубову людей з ВЦА) до контроля не допускали. Наприклад того ж начальника військового гарнізону тупо ігнорували і навіть забували покликати на наради з цього питання», – розповів про інтриги за лаштунками Донік.

За словами Доніка, зараз усі ці люди моляться, щоб укріплення або те що повинно було там бути, захопили росіяни.

«Бо тоді ні доказів, ні експертиз не буде. Навіть якщо їх вибʼють за дві години, буде пояснення що окупанти все зруйнували та вивезли», – зазначив Донік.

Нагадаємо, раніше українські розвідники прокоментували відсутність укріплень на півночі Харківщини – росіяни вільно увійшли до області, навіть не вибухнувши на мінах.

Про те, що немає укріплень, говорять і військові, які зараз відбивають атаки росіян.