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«А де фортифікації?» – реакція розвідки на просування РФ на Харківщині (відео)

Суспільство 15:40   12.05.2024
Оксана Якушко
«А де фортифікації?» – реакція розвідки на просування РФ на Харківщині (відео) Фото: ДПСУ

Військова розвідка зафіксувала просування армії РФ на півночі Харківської області та поцікавилася, де укріплення, які мали зводити останні кілька місяців.

На відео, поширеному військовим журналістом Андрієм Цаплієнком у своєму ТГ-каналі, українські військові спостерігають за вільним маршем російських воїнів територією північних районів Харківської області.

«Просування групи піхоти росіян в прикордонні Харківщини. Початок операції, яку намагаються провести агресори. Розвідники дивляться відео і ставлять риторичне питання “А де фортифікації?» – коментує Цаплієнко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 15:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військова розвідка зафіксувала просування армії РФ на півночі Харківської області та поцікавилася, де укріплення, які мали зводити останні кілька місяців.".