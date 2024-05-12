«А де фортифікації?» – реакція розвідки на просування РФ на Харківщині (відео)
Фото: ДПСУ
Військова розвідка зафіксувала просування армії РФ на півночі Харківської області та поцікавилася, де укріплення, які мали зводити останні кілька місяців.
На відео, поширеному військовим журналістом Андрієм Цаплієнком у своєму ТГ-каналі, українські військові спостерігають за вільним маршем російських воїнів територією північних районів Харківської області.
«Просування групи піхоти росіян в прикордонні Харківщини. Початок операції, яку намагаються провести агресори. Розвідники дивляться відео і ставлять риторичне питання “А де фортифікації?» – коментує Цаплієнко.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: наступ, разведка, рф, укрепления, фортификационные сооружения, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 15:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військова розвідка зафіксувала просування армії РФ на півночі Харківської області та поцікавилася, де укріплення, які мали зводити останні кілька місяців.".