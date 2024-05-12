«А де фортифікації?» – реакція розвідки на просування РФ на Харківщині (відео)

Військова розвідка зафіксувала просування армії РФ на півночі Харківської області та поцікавилася, де укріплення, які мали зводити останні кілька місяців.

На відео, поширеному військовим журналістом Андрієм Цаплієнком у своєму ТГ-каналі, українські військові спостерігають за вільним маршем російських воїнів територією північних районів Харківської області.

«Просування групи піхоти росіян в прикордонні Харківщини. Початок операції, яку намагаються провести агресори. Розвідники дивляться відео і ставлять риторичне питання “А де фортифікації?» – коментує Цаплієнко.