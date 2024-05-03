У Міноборони заявили, що завершують будівництво фортифікацій на Харківщині
Міноборони України напередодні прогнозованого ГУР та різними військовими експертами “літнього наступу РФ” відзвітувало, що будівництво укріплень “підходить до завершення”.
“Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення”, – підписали відео, що опубліковане 3 травня в телеграм-каналі Міноборони.
Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю журналу “The Economist” спрогнозував, що наступ РФ розпочнеться “наприкінці травня чи на початку червня”. Рушити можуть і на Харківщину, проте про загрозу захоплення Харкова не йдеться – для цього ворогові суттєво не вистачає сил.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 10:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міноборони України напередодні прогнозованого ГУР та різними військовими експертами “літнього наступу РФ” відзвітувало, що будівництво укріплень “підходить до завершення”".