В Минобороны заявили, что завершают строительство фортификаций на Харьковщине
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Минобороны Украины накануне прогнозируемого ГУР и различными военными экспертами «летнего наступления РФ» отчиталось, что строительство укреплений «подходит к завершению».
«Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области: сразу на пяти направлениях строительство оборонных фортификаций подходит к завершению», — подписали видео, опубликованное 3 мая в telegram-канале Минобороны.
Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью журналу «The Economist» спрогнозировал, что наступление РФ начнется «в конце мая или начале июня». Двинуться могут и на Харьковщину, однако об угрозе захвата Харькова речь не идет — для этого врагу существенно не хватает сил.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: война, Минобороны, наступ, наступление, новости Харькова, строительство, укрепления, фортификации;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минобороны Украины накануне прогнозируемого ГУР и различными военными экспертами «летнего наступления РФ» отчиталось, что строительство укреплений «подходит к завершению»".