В Минобороны заявили, что завершают строительство фортификаций на Харьковщине

Минобороны Украины накануне прогнозируемого ГУР и различными военными экспертами «летнего наступления РФ» отчиталось, что строительство укреплений «подходит к завершению».

«Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области: сразу на пяти направлениях строительство оборонных фортификаций подходит к завершению», — подписали видео, опубликованное 3 мая в telegram-канале Минобороны.

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью журналу «The Economist» спрогнозировал, что наступление РФ начнется «в конце мая или начале июня». Двинуться могут и на Харьковщину, однако об угрозе захвата Харькова речь не идет — для этого врагу существенно не хватает сил.