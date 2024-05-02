Линий обороны в тылу Украины почти не существует против наступления РФ – АР

Рабочие устанавливают противотанковые системы, известные как «зубы дракона», во время строительства новых оборонительных позиций недалеко от границы с Россией в Харьковской области, Украина, в среду, 17 апреля 2024 года. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Украинские власти слишком поздно приступили к строительству оборонных сооружений, которые должны были бы укрыть воинов ВСУ от атак армии РФ. Сейчас эти сооружения возводят в авральном режиме, и зачастую бурная деятельность на бумаге не соответствует реальному положению дел, пишет Associated Press.

ХАРЬКОВ, Украина (АР) – В ожесточенных боях против более вооруженных войск РФ у подразделения украинского солдата Батяра мало вариантов.

Разрушительные российские авиационные планирующие бомбы, которые могут сбросить до 1,5 тонн взрывчатки за пределы досягаемости большинства средств ПВО Украины, разрушают позиции его людей.

Тем не менее, отступление не обещает безопасности: тыловых оборонительных линий, призванных обеспечить прикрытие, практически не существуют, сказал он.

Нехватка боеприпасов вынуждает украинских солдат отступать, оставляя одно село за другим.

«Необходимо увеличить темпы строительства укреплений… чтобы при отступлении мы отходили на подготовленную позицию», — сказал командир подразделения Батьяр. «Этих укреплений недостаточно».

После падения АвдеевкиУкраина спешит строить укрепленные бетоном траншеи, окопы, огневые позиции на линии фронта. Но беспощадные российские обстрелы, нехватка техники и разрушительная бюрократия мешают строительству на огромном 1000-километровом фронте, даже несмотря на то, что на горизонте маячит новое российское наступление.

Ожидается, что долгожданный пакет помощи , принятый Конгрессом США в прошлом месяце, поможет Украине сократить разрыв в огневой мощи. Но до тех пор, пока не прибудет пополнение, что может занять недели, РФ будет продолжать атаковать Украину.

КОПАЙТЕ И БОРИТЕСЬ

В этом году Украина выделила почти 38 миллиардов гривен (960 миллионов долларов) на строительство обширной фортификационной сети. Военные утверждают, что это нужно было сделать в прошлом году, когда Украина одержала верх в боевых действиях, а не в пылу битвы сейчас.

Помимо траншей и других баррикад, многоуровневая система включает в себя мины и противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона». Готовность РФ проявилась во время неудавшегося контрнаступления Киева прошлым летом, которое было замедлено обширными укреплениями Москвы.

Но Украина не спешила следовать этому примеру, и только этой весной, когда погодные условия улучшились, появился хоть какой-либо реальный прогресс. В марте президент Владимир Зеленский объявил, что Украина строит 2000 километров укреплений по трем линиям обороны.

«Было отсутствие ответственности…Люди не понимали, что укрепления могут спасти жизнь, если сделать это заранее», — рассказал Александр, заместитель командира пехоты 47-й бригады в районе Авдеевки.

«Многие думали, что нам не нужно будет готовить такие укрепления. Они не ожидали нового российского наступления».

В отличие от России, Украина не имеет возможности заставить тысячи заключенных выполнять эту работу. Это означает, что украинские солдаты на передовой должны не только сражаться, но и рыть окопы.

«Очень сложно сделать и то, и другое», — сказал Александр.

Строительство второй линии, на расстоянии 2–5 километров позади линии фронта и в пределах досягаемости российской артиллерии, является обязанностью плохо оснащенных инженерных сил Украины. Третья линия, находящаяся на большем расстоянии от боя, строится компаниями по военным контрактам.

Причины неподготовленности Украины коренятся в годах после обретения независимости, когда она начала сокращать численность своих вооруженных сил, поскольку не могла позволить себе содержать большую армию, унаследованную от СССР. Инженерные полки были расформированы, от них осталась лишь горстка. Оборудование, в том числе экскаваторы и плуги, столь необходимые сейчас, распродали.

«Мы вступили в войну ни с чем», — сказал военнослужащий инженерных войск Украины на условиях анонимности. Когда в октябре он прибыл строить укрепления на востоке Украины, все, что было в его подразделении, — это старое оборудование 1960-х годов и лопаты.

«Соответственно, именно такие траншеи мы и сделали».

ВМЕСТО УКРЕПЛЕННЫХ ТРАНШЕЙ — ЯМЫ

Отсутствие адекватных оборонительных линий в Украине помогло РФ добиться значительных военных успехов, а постоянный вражеский огонь препятствует строительству.

Пять командиров в Авдеевке и Часовом Яру, которые подверглись беспощадному наступлению со стороны РФ, заявили, что без хорошо подготовленных позиций они не смогут закрепиться на незнакомой местности и обороняться, не понеся огромных потерь.

В Часовом Яре, стратегическом городе на вершине холма на Донбассе, отсутствие укреплений сыграло в пользу РФ.

В середине марта 67-я украинская бригада была переброшена и заняла позиции примерно в 3 км от города.

Военнослужащий ВСУ ожидал блиндажей, лабиринта траншей и огневых позиций, но обнаружил ряд ям, едва достаточно больших, чтобы в них можно было спрятаться во время артиллерийских обстрелов.

Под огнем «солдаты вылезали из ям и начинали копать в направлении друг друга, чтобы между ними была хоть какая-то связь», — рассказал он. Почва была настолько песчаной, что при попадании снарядов вырытые ими траншеи осыпались.

Не имея возможности укрыться и не имея возможности противостоять российским заграждениям, они отступили на 2 км назад. По его словам, более 100 украинских солдат погибли или пропали без вести.

«Мы потеряли командиров отделений, командиров взводов, командиров рот и сержантов», — сказал он. – То есть мы потеряли весь костяк бригады».

Вывод подразделения в начале апреля привел к его расформированию Генеральным штабом Украины. В потерях обвинили бригаду, но командиры заявили, что у них никогда не было ресурсов для успеха.

ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ, ДАВЛЕНИЕ

Чтобы ускорить возведение третьей линии, строительные компании получили контракты без обычного тендера.

«Не было времени», — сказал харьковский губернатор Олег Синегубов.

Этот шаг ускорил процесс, но вызвал обеспокоенность по поводу возможной коррупции – беспокойство, которое, по утверждению Синегубова, было преувеличено. «Поверьте, у нас так много сдержек и противовесов и государственных органов, контролирующих здание, что невозможно что-то украсть», — сказал он.

Еще одной проблемой стал поиск компаний, готовых пойти на риск. Чтобы получить зарплату, они сталкивались с множеством бюрократических процедур, но при этом находились под огромным давлением, требующим работать быстро.

Подрядчик из Сумской области сообщил, что ему пришлось связаться с полдюжиной правительственных чиновников, чтобы добиться финансирования.

«Мало кто готов этим заниматься», — сказал директор строительной компании в районе Марьинки Донецкой области. По его словам, все укрепления, на строительство которых он заключил контракт, нужно было построить еще в 2014 году, когда РФ впервые вторглась в Украину.

«Это все большой вопрос к нашему руководству: почему они не закупили оборудование, необходимое военным инженерам для выполнения своей работы? Почему они ждали, пока нам его просто не отдадут?» сказал директор строительной компании.

Владелец другой компании, поставляющей бетон для прифронтовых укреплений, сказал, что некоторые региональные чиновники, вынужденные строить их быстро, преувеличивают прогресс. «Я видел цифры и, зная реальную ситуацию с поставками, я уверен, что они не могут быть правдой», — сказал он.

А еще есть российские атаки. Дроны следят за строительной деятельностью вплоть до третьей линии и регулярно атакуют рабочих.

По словам Синегубова, в Харькове за последний месяц погибли как минимум четверо строителей и было уничтожено 10 единиц техники.

«Враг видит все», — сказал он.