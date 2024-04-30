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Россияне строят аэродром неподалеку от границы с Харьковщиной — ISW

Мир 08:02   30.04.2024
Оксана Горун
Россияне строят аэродром неподалеку от границы с Харьковщиной — ISW Иллюстрация: GoogleMaps

В Белгородской области, неподалеку от населенного пункта Алексеевка, начали строить новый аэродром, который РФ, вероятно, будет использовать в военных целях.

Об этом пишут в актуальном обзоре аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Спутниковые снимки, сделанные 27 апреля, показывают, что Россия строит аэродром, который, вероятно, будет использоваться в военных целях, в Белгородской области примерно в 75 километрах от украинской границы. На снимках видно строительство взлетно-посадочной полосы длиной 1800 метров и прилегающей инфраструктуры примерно в девяти километрах к западу от Алексеевки Белгородской области в период с июля 2023 года по апрель 2024 года. Российская служба «Радио Свобода» отметила, что длина взлетно-посадочной полосы предполагает, что российские войска намерены эксплуатировать на новой авиабазе военно-транспортные самолеты Ил-76″, — проинформировали в ISW.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 08:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Белгородской области, неподалеку от населенного пункта Алексеевка, начали строить новый аэродром, который РФ, вероятно, будет использовать в военных целях".