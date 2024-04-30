Россияне строят аэродром неподалеку от границы с Харьковщиной — ISW

В Белгородской области, неподалеку от населенного пункта Алексеевка, начали строить новый аэродром, который РФ, вероятно, будет использовать в военных целях.

Об этом пишут в актуальном обзоре аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Спутниковые снимки, сделанные 27 апреля, показывают, что Россия строит аэродром, который, вероятно, будет использоваться в военных целях, в Белгородской области примерно в 75 километрах от украинской границы. На снимках видно строительство взлетно-посадочной полосы длиной 1800 метров и прилегающей инфраструктуры примерно в девяти километрах к западу от Алексеевки Белгородской области в период с июля 2023 года по апрель 2024 года. Российская служба «Радио Свобода» отметила, что длина взлетно-посадочной полосы предполагает, что российские войска намерены эксплуатировать на новой авиабазе военно-транспортные самолеты Ил-76″, — проинформировали в ISW.