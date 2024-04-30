Россияне строят аэродром неподалеку от границы с Харьковщиной — ISW
В Белгородской области, неподалеку от населенного пункта Алексеевка, начали строить новый аэродром, который РФ, вероятно, будет использовать в военных целях.
Об этом пишут в актуальном обзоре аналитики американского Института изучения войны (ISW).
«Спутниковые снимки, сделанные 27 апреля, показывают, что Россия строит аэродром, который, вероятно, будет использоваться в военных целях, в Белгородской области примерно в 75 километрах от украинской границы. На снимках видно строительство взлетно-посадочной полосы длиной 1800 метров и прилегающей инфраструктуры примерно в девяти километрах к западу от Алексеевки Белгородской области в период с июля 2023 года по апрель 2024 года. Российская служба «Радио Свобода» отметила, что длина взлетно-посадочной полосы предполагает, что российские войска намерены эксплуатировать на новой авиабазе военно-транспортные самолеты Ил-76″, — проинформировали в ISW.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: isw, аэродром, белгородская область, война, строительство;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Белгородской области, неподалеку от населенного пункта Алексеевка, начали строить новый аэродром, который РФ, вероятно, будет использовать в военных целях".