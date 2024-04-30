Росіяни будують аеродром неподалік кордону з Харківщиною – ISW
У Бєлгородській області, неподалік населеного пункту Алексєєвка, почали будувати новий аеродром, який РФ, ймовірно, використовуватиме у військових цілях.
Про це пишуть в актуальному огляді аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
“Супутникові знімки, що зроблені 27 квітня, показують, що Росія будує аеродром, який, ймовірно, буде використовуватися у військових цілях у Бєлгородській області приблизно за 75 кілометрів від українського кордону. На знімках видно будівництво злітно-посадкової смуги довжиною 1800 метрів та навколишньої інфраструктури приблизно за дев’ять кілометрів на захід від Алексєєвки Бєлгородської області в період з липня 2023 року по квітень 2024 року. Російська служба “Радіо Свобода” зазначила, що довжина злітно-посадкової смуги свідчить про намір російських військ експлуатувати військово-транспортні літаки Іл-76 на новій авіабазі”, – проінформували в ISW.
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- Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: isw, аэродром, белгородская область, війна, строительство;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 08:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Бєлгородській області, неподалік населеного пункту Алексєєвка, почали будувати новий аеродром, який РФ, ймовірно, використовуватиме у військових цілях".