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Чи є загроза захоплення Харкова: ISW проаналізував слова Сирського і сили РФ

Події 07:59   29.04.2024
Олена Нагорна
Чи є загроза захоплення Харкова: ISW проаналізував слова Сирського і сили РФ

Російським військовим, як і раніше, не вистачає сил, необхідних для захоплення Харкова, пише американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи інформацію головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Напередодні Сирський повідомив, що зараз відстежуються нарощування чисельності та перегрупування військ супротивника на Харківському напрямку, і на найбільш загрозливих напрямках українські війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами.

У ISW припускають, що, говорячи про нарощування чисельності військ ворога, Сирський мав на увазі Бєлгородську область. 

“Нездатність бригад захопити Синьківку, попри неодноразові масовані піхотні та механізовані атаки протягом багатомісячного наступу, ставить під сумнів боєздатність 6-ї загальновійськової армії та угруповання військ “Північ” в цілому. За оцінками ISW, потенційний майбутній російський наступ з метою захоплення Харкова був би надзвичайно амбітним заходом, який створив би значні проблеми для російських сил, особливо з урахуванням того, що ті зіткнуться з краще оснащеними українськими силами після прибуття військової допомоги США. Однак РФ не обов’язково захоплювати Харків, щоб скористатися перевагами відволікання української живої сили й техніки з інших критично важливих ділянок фронту. Російські військові, схоже, роблять висновки з минулих помилок оперативного планування і, можливо, мають намір використати загрозу російського наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили по ширшій лінії фронту на сході України перед початком літніх наступальних дій Росії”, – вважають аналітики.

Читайте також: Росіяни націлилися на Берестове на Харківщині – Сирський

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 07:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російським військовим, як і раніше, не вистачає сил, необхідних для захоплення Харкова, пише американський Інститут вивчення війни (ISW)".