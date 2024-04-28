Live
  • Нд 28.04.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

Росіяни націлилися на Стельмахівку та Берестове на Харківщині – Сирський

Події 17:45   28.04.2024
Оксана Якушко
Росіяни націлилися на Стельмахівку та Берестове на Харківщині – Сирський Фото: Анастасія Власова для WP

Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

«Основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку – села Стельмахівка та Берестове. Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений», – повідомив Сирський.

Натомість сили оборони України покращили своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок), зазначив Сирський.

Читайте також: Перші «Куп’янські дрони», зібрані інженерами, передали воїнам Харківщини

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни націлилися на Стельмахівку та Берестове на Харківщині – Сирський
Росіяни націлилися на Стельмахівку та Берестове на Харківщині – Сирський
28.04.2024, 17:45
Терехов анонсував безпрецедентне рішення, яке ухвалить міськрада Харкова
Терехов анонсував безпрецедентне рішення, яке ухвалить міськрада Харкова
27.04.2024, 17:44
Поліцейського, що отримав смертельні поранення, поховали у Харкові (фото)
Поліцейського, що отримав смертельні поранення, поховали у Харкові (фото)
28.04.2024, 17:14
Перейменування на Харківщині: як хочуть назвати Дергачі та три села
Перейменування на Харківщині: як хочуть назвати Дергачі та три села
27.04.2024, 22:12
Сьогодні 28 квітня: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 квітня: яке свято та день в історії
28.04.2024, 06:00
У Харкові ракети, крім лікарні, пошкодили будинок та церкву – Терехов
У Харкові ракети, крім лікарні, пошкодили будинок та церкву – Терехов
27.04.2024, 14:15

Новини за темою:

14:48
Зеленський хоче звільнити Залужного, бо не може ним керувати – УП
23:05
Уряд України поінформував США, що вирішив звільнити Залужного – ЗМІ
14:28
Зеленський звільнить Залужного через різні погляди на мобілізацію – ЗМІ
18:14
Ворог хоче витіснити ЗСУ з Куп’янського лісу і захопити Синьківку – Сирський
20:14
Сирський нагородив «Золотим хрестом» солдата з харківської 92-ої бригади

Ви читали новину: «Росіяни націлилися на Стельмахівку та Берестове на Харківщині – Сирський»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 17:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. ".