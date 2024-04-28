Росіяни націлилися на Стельмахівку та Берестове на Харківщині – Сирський

Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку – села Стельмахівка та Берестове. Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений», – повідомив Сирський.

Натомість сили оборони України покращили своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок), зазначив Сирський.