Росіяни націлилися на Стельмахівку та Берестове на Харківщині – Сирський
Фото: Анастасія Власова для WP
Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
«Основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку – села Стельмахівка та Берестове. Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений», – повідомив Сирський.
Натомість сили оборони України покращили своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок), зазначив Сирський.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Александр Сырский, берестовое, купянское направление, синьковка, Стельмаховка, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 17:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. ".