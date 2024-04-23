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Перші «Куп’янські дрони», які зібрали інженери, передали воякам Харківщини

Суспільство 17:07   23.04.2024
Оксана Якушко
Перші «Куп’янські дрони», які зібрали інженери, передали воякам Харківщини

Шість безпілотників передали 123-му окремому батальйону Сил ТрО, який захищає Куп’янський напрямок, повідомили у ХОВА.

Наприкінці березня на сайті Куп’янської міської ради стартувала платформа «Куп’янський дрон». За перші тижні зареєструвалося понад 100 користувачів. За цей невеликий проміжок часу інженери з різних куточків України зібрали 15 FPV-дронів.

Також наразі частина БПЛА, що зібрали в межах платформи «Куп’янський дрон», проходять тестування фахівцями. Після цього їх відправлять до військових частин. Окрім того, інженери гарантовано отримають часткову компенсацію у вигляді 7 500 гривень.

Кінцева мета – зібрати й передати Збройним силам України 1000 дронів до кінця 2024 року.

Читайте також: Розвідник і камікадзе: два дрони ворога приземлили прикордонники на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 17:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість безпілотників передали 123-му окремому батальйону Сил ТрО, який захищає Куп’янський напрямок, повідомили у ХОВА.".