Перші «Куп’янські дрони», які зібрали інженери, передали воякам Харківщини
Шість безпілотників передали 123-му окремому батальйону Сил ТрО, який захищає Куп’янський напрямок, повідомили у ХОВА.
Наприкінці березня на сайті Куп’янської міської ради стартувала платформа «Куп’янський дрон». За перші тижні зареєструвалося понад 100 користувачів. За цей невеликий проміжок часу інженери з різних куточків України зібрали 15 FPV-дронів.
Також наразі частина БПЛА, що зібрали в межах платформи «Куп’янський дрон», проходять тестування фахівцями. Після цього їх відправлять до військових частин. Окрім того, інженери гарантовано отримають часткову компенсацію у вигляді 7 500 гривень.
Кінцева мета – зібрати й передати Збройним силам України 1000 дронів до кінця 2024 року.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: беспилотник, БПЛА, инженер, купянское направление, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 17:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість безпілотників передали 123-му окремому батальйону Сил ТрО, який захищає Куп’янський напрямок, повідомили у ХОВА.".