Перші «Куп’янські дрони», які зібрали інженери, передали воякам Харківщини

Шість безпілотників передали 123-му окремому батальйону Сил ТрО, який захищає Куп’янський напрямок, повідомили у ХОВА.

Наприкінці березня на сайті Куп’янської міської ради стартувала платформа «Куп’янський дрон». За перші тижні зареєструвалося понад 100 користувачів. За цей невеликий проміжок часу інженери з різних куточків України зібрали 15 FPV-дронів.

Також наразі частина БПЛА, що зібрали в межах платформи «Куп’янський дрон», проходять тестування фахівцями. Після цього їх відправлять до військових частин. Окрім того, інженери гарантовано отримають часткову компенсацію у вигляді 7 500 гривень.

Кінцева мета – зібрати й передати Збройним силам України 1000 дронів до кінця 2024 року.