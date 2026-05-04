Live

Напередодні ввечері БпЛА РФ атакував багатоповерхівку в Лозовій: є постраждала

Події 08:30   04.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Напередодні ввечері БпЛА РФ атакував багатоповерхівку в Лозовій: є постраждала

У Харківській облпрокуратурі повідомили: 3 травня близько 20:00 ворог ударив безпілотником по багатоповерховому будинку в Лозовій.

«Унаслідок атаки пошкоджено вентиляційну шахту та вибито вікна у квартирах», – зазначили в прокуратурі.

Удар по багатоповерхівці у Лозовій 3 травня 2026

Відомо про постраждалу 42-річну жінку – вона отримала гостру реакцію на стрес.

Удар по багатоповерхівці у Лозовій 3 травня 2026

“За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали правоохоронці.

Тип БпЛА ще встановлюють.

Читайте також: ДСНС: трагедія сталася у селі Стара Гнилиця – загинула 88-річна жінка

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
«Ланцет» ударив по хлібному фургону на трасі Київ – Харків – Довжанський
«Ланцет» ударив по хлібному фургону на трасі Київ – Харків – Довжанський
04.05.2026, 09:15
100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
100 рятувальників гасять пожежу на підприємстві, у яке влучила РФ в Харкові
04.05.2024, 22:12
Де намагалися прорватися росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб
Де намагалися прорватися росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб
04.05.2026, 08:13
Напередодні ввечері БпЛА РФ атакував багатоповерхівку в Лозовій: є постраждала
Напередодні ввечері БпЛА РФ атакував багатоповерхівку в Лозовій: є постраждала
04.05.2026, 08:30
Про постраждалих та руйнування через удари по Харківщині розповів Синєгубов
Про постраждалих та руйнування через удари по Харківщині розповів Синєгубов
04.05.2026, 08:50
Новини Харкова — головне 4 травня: смертельна пожежа на Чугуївщині
Новини Харкова — головне 4 травня: смертельна пожежа на Чугуївщині
04.05.2026, 09:07

Новини за темою:

04.05.2026
Де намагалися прорватися росіяни на Харківщині, повідомив Генштаб
03.05.2026
Чотири рази був під обстрілами Золочів 3 травня (фото)
03.05.2026
Атаки РФ на об’єкти водопостачання: що відбувається в Харкові, відповів мер
03.05.2026
ISW: у РФ почалися проблеми з наступом на Великобурлуцькому напрямку
03.05.2026
Понад 80 безпілотників атакували Харківщину – постраждали 13 мешканців


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Напередодні ввечері БпЛА РФ атакував багатоповерхівку в Лозовій: є постраждала», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 08:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі повідомили: 3 травня близько 20:00 ворог ударив безпілотником по багатоповерховому будинку в Лозовій.".