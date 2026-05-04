Напередодні ввечері БпЛА РФ атакував багатоповерхівку в Лозовій: є постраждала
У Харківській облпрокуратурі повідомили: 3 травня близько 20:00 ворог ударив безпілотником по багатоповерховому будинку в Лозовій.
«Унаслідок атаки пошкоджено вентиляційну шахту та вибито вікна у квартирах», – зазначили в прокуратурі.
Відомо про постраждалу 42-річну жінку – вона отримала гостру реакцію на стрес.
“За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали правоохоронці.
Тип БпЛА ще встановлюють.
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 08:30;