Напередодні ввечері БпЛА РФ атакував багатоповерхівку в Лозовій: є постраждала

У Харківській облпрокуратурі повідомили: 3 травня близько 20:00 ворог ударив безпілотником по багатоповерховому будинку в Лозовій.

«Унаслідок атаки пошкоджено вентиляційну шахту та вибито вікна у квартирах», – зазначили в прокуратурі.

Відомо про постраждалу 42-річну жінку – вона отримала гостру реакцію на стрес.

“За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали правоохоронці.

Тип БпЛА ще встановлюють.