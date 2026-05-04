Про постраждалих та руйнування через удари по Харківщині розповів Синєгубов
Протягом минулої доби росіяни атакували 20 населених пунктів області, внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей. Про це 4 травня повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Золочів постраждала 22-річна жінка; у с. Шуби Богодухівської громади зазнала гострої реакції на стрес 74-річна жінка; у м. Лозова постраждала 42-річна жінка; на трасі біля с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади зазнали поранень 53- і 52-річні чоловіки”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківській області вдарило таке озброєння:
- шість КАБів;
- п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- дев’ять БпЛА типу «Молния»;
- чотири fpv-дрони;
- 29 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріл пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Куп’янському районах.
• Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 08:50;