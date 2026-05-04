Про постраждалих та руйнування через удари по Харківщині розповів Синєгубов

Протягом минулої доби росіяни атакували 20 населених пунктів області, внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей. Про це 4 травня повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Золочів постраждала 22-річна жінка; у с. Шуби Богодухівської громади зазнала гострої реакції на стрес 74-річна жінка; у м. Лозова постраждала 42-річна жінка; на трасі біля с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади зазнали поранень 53- і 52-річні чоловіки”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківській області вдарило таке озброєння:

шість КАБів;

п’ять БпЛА типу “Герань-2”;

дев’ять БпЛА типу «Молния»;

чотири fpv-дрони;

29 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріл пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Куп’янському районах.