Синєгубов повідомив, що обстріляли росіяни на Харківщині

Протягом доби росіяни обстріляли 15 населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу в сел. Слатино Дергачівської громади постраждав 59-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

шість РСЗВ «Торнадо»;

дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;

два БпЛА типу “Молния”;

чотири fpv-дрони;

чотири БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли у Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок, у Куп’янському – зерносховище.

“У Харківському районі пошкоджено два приватні будинки, гараж, автомобіль (сел. Вільшани), приватний будинок, автомобіль (м. Південне), дачний будинок (сел. Докучаєвське), господарчу споруду (м. Дергачі), приватний будинок (сел. Слатине), у Чугуївському районі пошкоджено фермерське господарство, три автомобілі (с. Артемівка), залізничну інфраструктуру (с. Залізничне), сільськогосподарське підприємство (с. Велика Бабка)“, – додав начальник ХОВА.