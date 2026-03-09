Синєгубов повідомив, що обстріляли росіяни на Харківщині
Протягом доби росіяни обстріляли 15 населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілу в сел. Слатино Дергачівської громади постраждав 59-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.
Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- шість РСЗВ «Торнадо»;
- дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА типу “Молния”;
- чотири fpv-дрони;
- чотири БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли у Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок, у Куп’янському – зерносховище.
“У Харківському районі пошкоджено два приватні будинки, гараж, автомобіль (сел. Вільшани), приватний будинок, автомобіль (м. Південне), дачний будинок (сел. Докучаєвське), господарчу споруду (м. Дергачі), приватний будинок (сел. Слатине), у Чугуївському районі пошкоджено фермерське господарство, три автомобілі (с. Артемівка), залізничну інфраструктуру (с. Залізничне), сільськогосподарське підприємство (с. Велика Бабка)“, – додав начальник ХОВА.
