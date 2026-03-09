Live

Синєгубов повідомив, що обстріляли росіяни на Харківщині

Події 08:50   09.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов повідомив, що обстріляли росіяни на Харківщині Фото: ХОВА

Протягом доби росіяни обстріляли 15 населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“Внаслідок обстрілу в сел. Слатино Дергачівської громади постраждав 59-річний чоловік”, – зазначив Синєгубов.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • шість РСЗВ «Торнадо»;
  • дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БпЛА типу “Молния”;
  • чотири fpv-дрони;
  • чотири БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли у Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок, у Куп’янському – зерносховище.

“У Харківському районі пошкоджено два приватні будинки, гараж, автомобіль (сел. Вільшани), приватний будинок, автомобіль (м. Південне), дачний будинок (сел. Докучаєвське), господарчу споруду (м. Дергачі), приватний будинок (сел. Слатине), у Чугуївському районі пошкоджено фермерське господарство, три автомобілі (с. Артемівка), залізничну інфраструктуру (с. Залізничне), сільськогосподарське підприємство (с. Велика Бабка)“, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Де точилися бої протягом минулої доби, повідомив Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сьогодні вранці росіяни обстріляли Чугуївщину, є постраждала
Сьогодні вранці росіяни обстріляли Чугуївщину, є постраждала
09.03.2026, 09:37
Новини Харкова — головне 9 березня: смертельна пожежа, фронт
Новини Харкова — головне 9 березня: смертельна пожежа, фронт
09.03.2026, 09:50
ДСНС: смертельна пожежа на Салтівці, пошуково-рятувальні роботи продовжуються
ДСНС: смертельна пожежа на Салтівці, пошуково-рятувальні роботи продовжуються
09.03.2026, 07:38
Сьогодні 9 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 березня 2026: яке свято та день в історії
09.03.2026, 06:00
Де точилися бої протягом минулої доби, повідомив Генштаб
Де точилися бої протягом минулої доби, повідомив Генштаб
09.03.2026, 08:18
Синєгубов повідомив, що обстріляли росіяни на Харківщині
Синєгубов повідомив, що обстріляли росіяни на Харківщині
09.03.2026, 08:50

Новини за темою:

09.03.2026
Синєгубов повідомив, що обстріляли росіяни на Харківщині
06.03.2026
Били КАБами та БпЛА – Синєгубов розповів, як минула доба в регіоні
05.03.2026
Новини Харкова – головне 5 березня: удар по тваринах, наші вдома
05.03.2026
Двоє загиблих та 13 постраждалих – Синєгубов про наслідки ударів РФ
05.03.2026
Два «шахеди» атакували сьогодні вночі Харків – що відомо


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов повідомив, що обстріляли росіяни на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 08:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби росіяни обстріляли 15 населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".