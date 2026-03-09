Де точилися бої протягом минулої доби, повідомив Генштаб

Три бої було на Харківщині протягом минулої доби, передає Генштаб ЗСУ.

На півночі області росіяни намагалися прорватись один раз у районі населеного пункту Зибине.

Тим часом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога біля Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень. Вчора противник завдавав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, 76 авіаційних ударів, скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9468 дронів-камікадзе та здійснив 3601 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, сьогодні такі: