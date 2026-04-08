Де точилися бої на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби в Харківській області було 11 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази біля Приліпки, Вовчанська, Лимана та у бік Графського.
Тим часом на Куп’янському – ЗСУ відбили сім штурмів росіян у районі Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Новоосинового.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8425 дронів-камікадзе та здійснив 3292 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили в Генштабі.
Також у ГШ поінформували про втрати ворога:
Популярно
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
«Де точилися бої на Харківщині – дані Генштабу на 08:00»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 08:14;