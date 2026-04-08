Де точилися бої на Харківщині – дані Генштабу на 08:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби в Харківській області було 11 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази біля Приліпки, Вовчанська, Лимана та у бік Графського.

Тим часом на Куп’янському – ЗСУ відбили сім штурмів росіян у районі Курилівки, Петропавлівки, Піщаного та Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8425 дронів-камікадзе та здійснив 3292 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили в Генштабі.

Також у ГШ поінформували про втрати ворога: