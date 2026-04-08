Где шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00

Украина 08:14   08.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было 11 боев.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал четыре раза около Прилипка, Волчанска, Лимана и в сторону Графского.

Тем временем на Купянском – ВСУ отбили семь штурмов россиян в районе Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. Вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 245 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8425 дронов-камикадзе и осуществил 3292 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 51 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Также в ГШ проинформировали о потерях врага:

Если вам интересна новость: «Где шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

