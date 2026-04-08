Где шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00
По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было 11 боев.
На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал четыре раза около Прилипка, Волчанска, Лимана и в сторону Графского.
Тем временем на Купянском – ВСУ отбили семь штурмов россиян в районе Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Новоосиново.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. Вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 245 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8425 дронов-камикадзе и осуществил 3292 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 51 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.
Также в ГШ проинформировали о потерях врага:
Читайте также: Россияне на паузе — Трегубов о Купянске, Волчанске, Липцах. К чему готовиться?
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 08:14;