Где шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было 11 боев.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал четыре раза около Прилипка, Волчанска, Лимана и в сторону Графского.

Тем временем на Купянском – ВСУ отбили семь штурмов россиян в районе Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. Вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 245 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8425 дронов-камикадзе и осуществил 3292 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 51 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Также в ГШ проинформировали о потерях врага: