Белгородская область получила нового руководителя – им стал генерал Александр Шуваев, сообщает Служба внешней разведки Украины.

По словам разведчиков, этот выбор говорит о короткой кремлевской скамье запасных. Генерала Александра Шуваева подчиненные чиновники уже окрестили «сапогом без опыта».

«По информации источников, осведомленных о процессе назначения, это был выбор без выбора, все остальные кандидаты от должности в рискованный регион наотрез отказались», — отметили в Службе внешней разведки Украины.

Шуваев отметился на Северном Кавказе, Грузии, Сирии и Украине, где командовал подразделениями, совершившими военные преступления. В частности, он возглавлял 1-ю мотострелковую бригаду во время захвата Авдеевки, которую обвиняют в казнях украинских военнопленных.

«Никакого опыта гражданского управления – серьезные проблемы со злоупотреблением алкоголем, из-за которых, по данным источников, и затянулась отставка его предшественника Вячеслава Гладкова. Регион, которым Шуваеву теперь придется управлять, находится в состоянии управляемого упадка. Инвестиции сокращаются, строительный сектор стагнирует, рынок труда сужается, бюджет на 2026 год власти региона составили с дефицитом в 17,4 млрд руб. Область уже покинули до 70 тыс. человек – около 5% постоянного населения», – рассказали разведчики.

Перед новым губернатором стоят амбициозные задачи: обеспечить безопасность населения, восстановить коммунальную, транспортную и энергетическую инфраструктуру, поддержать пострадавших и ветеранов. Еще Путин требует роста рождаемости. Фактически же Шуваев принесет войну в каждый дом области, где блекауты, обстрелы и бегство населения уже и так стали нормой, резюмируют разведчики.

«Первое практическое решение губернатора расставило приоритеты четко. Власти прекратили выплаты компенсаций жителям, чьи автомобили пострадали от ударов дронов и ракет. Официальное объяснение – нехватка средств. Альтернативных мер помощи пострадавшим автовладельцам не планируют. Ранее работникам бюджетной сферы отменили «окопные» надбавки (≈120 евро в месяц). Также власти неоднократно откладывали выплату компенсаций за аренду жилья для беженцев. Для тех, кто еще не уехал, это, похоже, только начало», – рассказали в Службе внешней разведки Украины.