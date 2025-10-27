Прорыв Белгородской дамбы: как это может повлиять на ситуацию на Харьковщине

После повреждения дамбы в Белгородской области РФ может снизиться интенсивность атак врага в районе Волчанска, считает начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

«Некоторым бригадам РФ стало немного тяжелее, потому что подтопили районы их накопления сил. Очевидно, что это так или иначе отразилось на их общей боеспособности, и некоторые планы им пришлось изменить. Это безусловно позитив для нас, позитив для защитников Южно-Слобожанского направления (ранее Харьковского). Здесь некоторые бригады не то, что полностью выведены из строя, а испытывают проблемы с логистикой», — сказал Трегубов в эфире «Суспільне. Студія».

По его словам, ситуация в Волчанске сейчас сложная – оккупанты активно пытаются обходить город с западной стороны.

«По состоянию на данный момент не удается, но они бросают на это большие усилия. Возможно то, что у них сейчас часть сил будет занята, это немного усугубит для них эту ситуацию. Следует отметить, что они штурмуют Волчанск уже годами, но они ужесточили свои попытки и сейчас опасность определенная сохраняется. Они атаки не снизят, но очевидно снизят интенсивность», — отметил Трегубов.

Напомним, утром 25 октября Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении дамбы Белгородского водохранилища.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяром» подтвердил, что воины Первого отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища. Операция, по словам «Мадяра» получила название «Дамба, ну ты держись, если что!».

26 октября в 16 армейском корпусе отметили, что из-за прорыва дамбы российские войска под Волчанском испытывают проблемы с логистикой.