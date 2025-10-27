Live
Прорив Бєлгородської дамби: як це може вплинути на ситуацію на Харківщині

Фронт 14:58   27.10.2025
Вікторія Яковенко
Прорив Бєлгородської дамби: як це може вплинути на ситуацію на Харківщині Скриншот

Після пошкодження дамби у Бєлгородській області може знизитись інтенсивність атак ворога в районі Вовчанська, вважає начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«Деяким бригадам РФ стало трішки важче, бо підтопили райони їхнього накопичення сил. Очевидно, що це так чи інакше сказалося на їхній загальній боєздатності, і деякі плани їм вдалося змінити. Це, безумовно, позитив для нас, позитив для оборонців Південно-Слобожанського напрямку (раніше Харківського). Тут деякі бригади не те, що повністю виведені зі строю, а мають проблеми з логістикою», – сказав Трегубов в етері «Суспільне. Студія».

За його словами, ситуація у Вовчанську наразі складна – окупанти активно намагаються обходити місто з західного боку.

«Станом на зараз не вдається, але вони кидають на це великі зусилля. Можливо те, що у них зараз частина сил буде зайнята, це трішки погіршить для них цю ситуацію. Слід зазначити, що вони штурмують Вовчанськ вже роками, але наразі вони посилили свої спроби і зараз небезпека певна зберігається. Вони атаки не припинять, але очевидно знизять інтенсивність», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про пошкодження дамби Бєлгородського водосховища.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» підтвердив, що воїни Першого окремого центру Сил безпілотних систем завдали удару по греблі Бєлгородського водосховища. Операція, за словами «Мадяра» отримала назву «Дамба, ну ти тримайся, якщо що!».

26 жовтня в 16 армійському корпусі зазначили, що через прорив дамби російські війська під Вовчанськом мають проблеми з логістикою.

Автор: Вікторія Яковенко
