Має послабити росіян на Харківщині: ЗСУ завдали авіаудару по Бєлгородщині

Удару по пункту управління російської прикордонної застави в селі Глотове Бєлгородської області завдали 21 березня Повітряні сили ЗСУ.

Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, інформують у Генштабі ЗСУ, українські льотчики ліквідували об’єкт супротивника – були знищені засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

“Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській та Харківській областях“, – наголосили в Генштабі.

У відомстві також додали, що СОУ, зокрема льотчики ЗСУ, продовжать завдавати ударів по пунктах управління супротивника з метою зниження його здатності вести агресивну війну проти України.