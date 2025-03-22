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Має послабити росіян на Харківщині: ЗСУ завдали авіаудару по Бєлгородщині

Фронт 19:10   22.03.2025
Олена Нагорна
Має послабити росіян на Харківщині: ЗСУ завдали авіаудару по Бєлгородщині Карта DeepState

Удару по пункту управління російської прикордонної застави в селі Глотове Бєлгородської області завдали 21 березня Повітряні сили ЗСУ.

Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, інформують у Генштабі ЗСУ, українські льотчики ліквідували об’єкт супротивника – були знищені засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській та Харківській областях“, – наголосили в Генштабі.

У відомстві також додали, що СОУ, зокрема льотчики ЗСУ, продовжать завдавати ударів по пунктах управління супротивника з метою зниження його здатності вести агресивну війну проти України.

Читайте також: У районі Вовчанська на Харківщині йде бій – зведення Генштабу на 16:00

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Має послабити росіян на Харківщині: ЗСУ завдали авіаудару по Бєлгородщині»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 19:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удару по пункту управління російської прикордонної застави в селі Глотове Бєлгородської області завдали 21 березня Повітряні сили ЗСУ.".