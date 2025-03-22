Має послабити росіян на Харківщині: ЗСУ завдали авіаудару по Бєлгородщині
Карта DeepState
Удару по пункту управління російської прикордонної застави в селі Глотове Бєлгородської області завдали 21 березня Повітряні сили ЗСУ.
Попри те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, інформують у Генштабі ЗСУ, українські льотчики ліквідували об’єкт супротивника – були знищені засоби зв’язку та інше технічне обладнання.
“Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській та Харківській областях“, – наголосили в Генштабі.
У відомстві також додали, що СОУ, зокрема льотчики ЗСУ, продовжать завдавати ударів по пунктах управління супротивника з метою зниження його здатності вести агресивну війну проти України.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: авіаудар, белгородская область, воздушные силы ВСУ, генштаб, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 19:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удару по пункту управління російської прикордонної застави в селі Глотове Бєлгородської області завдали 21 березня Повітряні сили ЗСУ.".