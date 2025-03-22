У районі Вовчанська на Харківщині йде бій – зведення Генштабу на 16:00

По одному разу атакували військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони у районі міста Вовчанськ, цей бій триває.

На Куп’янському напрямку супротивник намагався просунутися до українських позицій в районі Загризового. Сили оборони успішно відбили цю атаку.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб інформував, що чотири рази атакували військові РФ протягом доби на півночі Харківської області та ще шість разів – на Куп’янському напрямку.