У районі Вовчанська на Харківщині йде бій – зведення Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
По одному разу атакували військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони у районі міста Вовчанськ, цей бій триває.
На Куп’янському напрямку супротивник намагався просунутися до українських позицій в районі Загризового. Сили оборони успішно відбили цю атаку.
Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб інформував, що чотири рази атакували військові РФ протягом доби на півночі Харківської області та ще шість разів – на Куп’янському напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 16:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По одному разу атакували військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".