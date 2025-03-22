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У районі Вовчанська на Харківщині йде бій – зведення Генштабу на 16:00

Фронт 16:29   22.03.2025
Олена Нагорна
У районі Вовчанська на Харківщині йде бій – зведення Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

По одному разу атакували військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони у районі міста Вовчанськ, цей бій триває.

На Куп’янському напрямку супротивник намагався просунутися до українських позицій в районі Загризового. Сили оборони успішно відбили цю атаку.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб інформував, що чотири рази атакували військові РФ протягом доби на півночі Харківської області та ще шість разів – на Куп’янському напрямку.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 16:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По одному разу атакували військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".