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РФ намагалася прорвати оборону в районі Вовчанська й атакувала під Куп’янськом

Фронт 08:14   22.03.2025
Олена Нагорна
РФ намагалася прорвати оборону в районі Вовчанська й атакувала під Куп’янськом Фото: Генштаб ЗСУ

Чотири рази атакували військові РФ протягом доби на півночі Харківської області й ще шість разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.

На Харківському напрямку росіяни намагалися прорвати оборонні рубежі у районі міста Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку захисники відбивали штурми в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного.

Загалом минулої доби в Україні РФ втратила 1210 солдатів. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 20 бойових броньованих машин, 96 артилерійських систем, три РСЗВ, 258 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 166 автомобілів.

Читайте також: ISW: війська РФ просунулися у Дворічній на Харківщині, що на інших напрямках

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 08:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири рази атакували військові РФ протягом доби на півночі Харківської області й ще шість разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.".