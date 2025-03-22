РФ намагалася прорвати оборону в районі Вовчанська й атакувала під Куп’янськом
Фото: Генштаб ЗСУ
Чотири рази атакували військові РФ протягом доби на півночі Харківської області й ще шість разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.
На Харківському напрямку росіяни намагалися прорвати оборонні рубежі у районі міста Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку захисники відбивали штурми в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного.
Загалом минулої доби в Україні РФ втратила 1210 солдатів. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 20 бойових броньованих машин, 96 артилерійських систем, три РСЗВ, 258 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 166 автомобілів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: вовчанськ, Генштаб ЗСУ, куп'янск, новини Харкова, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 08:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири рази атакували військові РФ протягом доби на півночі Харківської області й ще шість разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.".