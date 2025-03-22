РФ пыталась прорвать оборону в районе Волчанска и атаковала под Купянском — ГШ

Четыре раза атаковали военные РФ в течение суток на севере Харьковской области и еще шесть раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

На Харьковском направлении россияне пытались прорвать оборонные рубежи в районе города Волчанск.

На Купянском направлении защитники отражали штурмы в районах Голубовки, Кругляковки, Загрызово и Песчаного.

Всего за минувшие сутки в Украине РФ потеряла 1210 солдат. Также украинские воины обезвредили девять танков, 20 боевых бронированных машин, 96 артиллерийских систем, три РСЗО, 258 БпЛА оперативно-тактического уровня, 166 автомобилей.