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РФ пыталась прорвать оборону в районе Волчанска и атаковала под Купянском — ГШ

Фронт 08:14   22.03.2025
Елена Нагорная
РФ пыталась прорвать оборону в районе Волчанска и атаковала под Купянском — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Четыре раза атаковали военные РФ в течение суток на севере Харьковской области и еще шесть раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

На Харьковском направлении россияне пытались прорвать оборонные рубежи в районе города Волчанск.

На Купянском направлении защитники отражали штурмы в районах Голубовки, Кругляковки, Загрызово и Песчаного.

Всего за минувшие сутки в Украине РФ потеряла 1210 солдат. Также украинские воины обезвредили девять танков, 20 боевых бронированных машин, 96 артиллерийских систем, три РСЗО, 258 БпЛА оперативно-тактического уровня, 166 автомобилей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 08:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре раза атаковали военные РФ в течение суток на севере Харьковской области и еще шесть раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".