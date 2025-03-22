РФ пыталась прорвать оборону в районе Волчанска и атаковала под Купянском — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре раза атаковали военные РФ в течение суток на севере Харьковской области и еще шесть раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.
На Харьковском направлении россияне пытались прорвать оборонные рубежи в районе города Волчанск.
На Купянском направлении защитники отражали штурмы в районах Голубовки, Кругляковки, Загрызово и Песчаного.
Всего за минувшие сутки в Украине РФ потеряла 1210 солдат. Также украинские воины обезвредили девять танков, 20 боевых бронированных машин, 96 артиллерийских систем, три РСЗО, 258 БпЛА оперативно-тактического уровня, 166 автомобилей.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: волчанск, Генштаб ВСУ, купянск, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 08:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре раза атаковали военные РФ в течение суток на севере Харьковской области и еще шесть раз — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".